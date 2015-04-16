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Трудная задача
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National Theatre Live: The Hard Problem

Трудная задача, 2015

2015 / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Хилари, юной исследовательнице-психологу из института изучения мозга, не дают покоя две вещи – личные переживания, которыми она не может ни с кем поделиться, и большой вопрос, связанный с её работой. Если на свете существует только материя, то что же такое сознание? Это и есть та самая трудная задача, которая заботит Хилари. Увлеченность этой проблемой вызывает массу вопросов у коллег девушки, среди которых её учитель Спайк, её начальник Лео и основатель института, миллиардер Джерри. Неужели скоро действительно настанет день, когда дать ответ на любой вопрос из области психологии сможет компьютер или МРТ-сканнер? Хилари очень нужно чудо, и она готова молиться о его обретении.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 16 апреля 2015
Премьера в мире 16 апреля 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Оливия Винолл
Джонатан Кой
Энтони Каф
Кристин Атертон
Вера Чок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трудная задача 2 постера
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