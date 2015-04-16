Трудная задача, 2015

Хилари, юной исследовательнице-психологу из института изучения мозга, не дают покоя две вещи – личные переживания, которыми она не может ни с кем поделиться, и большой вопрос, связанный с её работой. Если на свете существует только материя, то что же такое сознание? Это и есть та самая трудная задача, которая заботит Хилари. Увлеченность этой проблемой вызывает массу вопросов у коллег девушки, среди которых её учитель Спайк, её начальник Лео и основатель института, миллиардер Джерри. Неужели скоро действительно настанет день, когда дать ответ на любой вопрос из области психологии сможет компьютер или МРТ-сканнер? Хилари очень нужно чудо, и она готова молиться о его обретении.