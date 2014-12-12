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Постер фильма Как изменить мир
7.5
Как изменить мир - Трейлер
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7.5

Как изменить мир

, 2015
How to change the world
Великобритания, Канада / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Как изменить мир
7.5
Как изменить мир - Трейлер
Как изменить мир  Трейлер

О фильме

Несколько бородатых хиппи фрахтуют небольшое судно Phyllis Cormac, чтобы отправиться к острову Амчитке. Здесь должно пройти испытание ядерной бомбы, которое, по мнению некоторых ученых, может спровоцировать землетрясение, и тогда цунами накроет западное побережье Канады. На океане шторм, за кораблем следит береговая охрана, пассажиры успевают вдрызг перессориться друг с другом и так никогда и не добираются до Амчитки. Бомбу взрывают, никакого цунами не происходит, но о рейсе Phyllis Cormac рассказывают крупнейшие газеты мира, США принимают решение прекратить испытания на острове, и команда возвращается в Ванкувер героями — неожиданно для самих себя. Судно получает новое имя — Greenpeace, и с его неоднозначного путешествия начинается главное экологическое движение в мире. Историю Гринпис легко преподнести в героическом ключе, но у «Как изменить мир» другая задача — рассказать, как благородное начинание нескольких прекраснодушных активистов превратилось в гигантскую корпорацию, чем приходится расплачиваться за медийное внимание, во что жажда власти и тщеславие могут превратить отношения людей, только недавно готовых, взявшись за руки, встать на пути ледокола ради спасения маленьких тюленят.

В ролях

Барри Пеппер
Барри Пеппер
Пол Уотсон
Self
Билл Дарнелл
Self
Дэвид Гарик
Бобби Хантер
Эмили Хантер
Уилл Джексон
Роберт Хантер
Self
Патрик Мур
Self
Rex Weyler
Self
Jim Bohlen
Self
Irving Stowe
Self
Режиссер Джерри Ротуэлл
Сценарист Джерри Ротуэлл
Композитор Лесли Барбер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Канада
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 декабря 2014
Дата выхода
26 ноября 2015 Россия Beat Films 16+
26 ноября 2015 Беларусь
9 сентября 2015 Великобритания
12 декабря 2014 Испания
26 ноября 2015 Казахстан
26 ноября 2015 Украина
Сборы в мире $31 191
Производство MetFilm Production, Daniel Film, Insight Production Company
Другие названия
How to Change the World, Ako zmenit svet, Come cambiare il mondo, Cómo cambiar el mundo, Como Mudar o Mundo, Da Greenpeace endret verden, Greenpeace - Wie alles begann, Greenpeace, comment tout a commencé, Hvordan vi ændrede verden!, Jak zmenit svet, Kun Greenpeace muutti maailmaa, Wie man die Welt verändert, Как изменить мир, 如何改变世界

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb

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Как изменить мир - Трейлер
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Отзывы о фильме

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