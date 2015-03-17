Экстаз Вилко Джонсона, 2015

Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом. Это необыкновенная история о легендарном музыканте Вилко Джонсоне, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и дали несколько месяцев жизни. Свою судьбу он принял оптимистично и пустился в прощальное турне, заворожив весь мир. Но как и во всякой хорошей истории, в повести о Вилко есть неожиданный поворот. Два года спустя, вопреки прогнозам, Вилко очнулся в больничной палате, неожиданно приговорённый к жизни. Теперь он должен как-то применить полученные под угрозой смерти уроки в своей неожиданно продолжившейся жизни.