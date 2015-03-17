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Экстаз Вилко Джонсона
Киноафиша Фильмы Экстаз Вилко Джонсона
The Ecstasy of Wilko Johnson

Экстаз Вилко Джонсона, 2015

2015 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Главному герою предстоит пережить весь ужас надвигающейся неминуемой смерти, но он переворачивает наши представления об этом. Это необыкновенная история о легендарном музыканте Вилко Джонсоне, которому поставили диагноз рак поджелудочной железы и дали несколько месяцев жизни. Свою судьбу он принял оптимистично и пустился в прощальное турне, заворожив весь мир. Но как и во всякой хорошей истории, в повести о Вилко есть неожиданный поворот. Два года спустя, вопреки прогнозам, Вилко очнулся в больничной палате, неожиданно приговорённый к жизни. Теперь он должен как-то применить полученные под угрозой смерти уроки в своей неожиданно продолжившейся жизни.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 марта 2015
Премьера в мире 17 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Джульен Темпл
В ролях
Роджер Долтри
Роджер Долтри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Экстаз Вилко Джонсона 2 постера
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