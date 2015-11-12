Снежная битва, 2015

Мальчик по имени Люк живет в маленькой канадской деревушке, где с наступлением каникул и заняться-то нечем. Чтобы развлечь себя и друзей, Люк решает устроить настоящее снежное побоище. Увлеченные этой идеей, ребята строят снежные крепости, разрабатывают план будущего сражения, и, наконец, делятся на два противоборствующих лагеря. Лидером одного из них провозглашает себя Люк, во главе второго становится новенькая по имени Софи. Соперничество между двумя командами становится все серьезнее. К чему же оно приведет?
Чтобы развлечься во время зимних каникул, детвора из маленькой деревни решает устроить грандиозное снежное побоище между двумя командами. Возвращение в счастливую детскую пору, где все, что тебе нужно-это твои друзья!