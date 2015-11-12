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Снежная битва Снежная битва
Киноафиша Фильмы Снежная битва
La Guerre des Tuques / Snow time

Снежная битва, 2015

2015 / Канада
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мальчик по имени Люк живет в маленькой канадской деревушке, где с наступлением каникул и заняться-то нечем. Чтобы развлечь себя и друзей, Люк решает устроить настоящее снежное побоище. Увлеченные этой идеей, ребята строят снежные крепости, разрабатывают план будущего сражения, и, наконец, делятся на два противоборствующих лагеря. Лидером одного из них провозглашает себя Люк, во главе второго становится новенькая по имени Софи. Соперничество между двумя командами становится все серьезнее. К чему же оно приведет?

  • Мультфильм является ремейком рождественской картины “Собака, остановившая войну”, который шел в кинотеатрах Канады в 1984 году.
  • В записи саундтрека к мультфильму приняли участие такие франкофонные исполнители, как Селин Дион, Фред Пеллерин, Мари-Май Бушар и многие другие. 
  • В 2018 году вышло продолжение мультфильма, получившее название “Снежные горки”. В нем зрители повстречались с уже полюбившимися персонажами - Софи, Заком, Чарли и Фрэнки. 
  • Мультфильм стал самым успешным проектом, выпущенным в Канаде в 2015 году. Кассовые сборы "Снежной битвы" составили более 3 миллионов долларов. 
  • "Снежные горки" получили премию Cineplex Golden Screen, присуждаемую Академией канадского кино и телевидения.

Чтобы развлечься во время зимних каникул, детвора из маленькой деревни решает устроить грандиозное снежное побоище между двумя командами. Возвращение в счастливую детскую пору, где все, что тебе нужно-это твои друзья!

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 декабря 2015
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Франсуа Бриссон
В ролях
Марилуп Вульф
Николас Савард-Хербер
Софи Кадьо
Энн Касабонн
Хелен Буржуа Леклерк
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Снежная битва 2 постера
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Снежная битва
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саундтрек мультфильма Снежная битва
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