Пар над рекой, 2015

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о выходе в прокат О фильме Ретроспектива документального кино в Москино. Развернуть 6.7 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2015 Премьера в России 2 августа 2015 Премьера в мире 2 августа 2015 Возраст 16+ Режиссер Роберт Кирхофф Все актеры и съемочная группа 1 постер

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