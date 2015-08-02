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Пар над рекой
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Pára nad rekou

Пар над рекой, 2015

2015 / Словакия
6.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Ретроспектива документального кино в Москино.

6.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 августа 2015
Премьера в мире 2 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Кирхофф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пар над рекой 1 постер
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