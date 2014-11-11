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American Sniper

Снайпер, 2014

2014 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Техасец Крис Кайл мечтал стать ковбоем, но в 30 решил найти более серьезную цель жизни. Он вступает в отряд «морских котиков», становится снайпером. Едва женившись, он уже должен отправиться вместе с командой в Ирак…

  • В 2015 году картина являлась самой кассовой на военную тематику за всю историю в мире и в США (без поправки на инфляцию), превзошедшей сборы «Спасти рядового Райана» (1998). 
  • Брэдли Купер разговаривал с Кайлом по телефону единственный раз, за пару недель до его трагической гибели. По словам актера, это был двухминутный разговор. После смерти Кайла Купер отдал 8 месяцев работе по «возвращению к жизни» этого человека, чтобы почтить его память. Он так старался, что военнослужащие ВМФ, знавшие Кайла и обучавшие Купера, сказали, что они ощущали присутствие погибшего товарища, когда Брэдли был рядом.
  •  Для набора дополнительного веса в 40 фунтов Брэдли потреблял практически 6000 калорий в день, что соответствует приемам пищи с интервалом в 55 минут. Он месяцами тренировался с личным тренером по 4 часа ежедневно. Дважды в день он брал уроки у тренера по вокалу и тщательно изучал кадры хроники, где запечатлен его персонаж. Обращению с винтовкой он учился у снайпера Navy S.E.A.L. Кевина Лаца, служившего с Кайлом и ставшего консультантом для картины.

«Морской котик» Крис Кайл отправляется в Ирак только с одной задачей: защищать своих братьев по оружию. Его меткость бережет множество жизней, и чем дальше разносится его слава, тем чаще слышится его новое прозвище «Легенда». Но его известность растет и во вражеских рядах, за его голову назначена награда, и он становится мишенью номер один. Трудный бой ему предстоит и на домашнем фронте: как остаться хорошим мужем и отцом, находясь за полмира от семьи.

Несмотря на опасность и долг перед родными, Крис решается на четыре изнурительные командировки в Ирак, следуя главному правилу морских котиков: «своих не бросать». Но вернувшись к жене Тайе и детям, Крис понимает, что «бросить» войну у него-то и не получается.

6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 марта 2015
Премьера онлайн 18 февраля 2018
Премьера в мире 11 ноября 2014
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Люк Граймс
Люк Граймс
Джейк Макдорман
Джейк Макдорман
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Все актеры и съемочная группа
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Снайпер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 18 октября 2015, 00:52
Цитата (Stranger, 23/02/2015 - 14:10:15):тебе больше по душе арабские уроды которые отрезают ни в чем неповинным людям головы?

Нет, но они… Читать дальше…
Toporock 18 октября 2015, 00:52
Цитата (peacefrog, 15/01/2015 - 02:01:07):если бы не тот всколыхнувший всю Америку досадный эпизод, который произошел с Крисом Кайлом 2 февраля 2013… Читать дальше…
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