Снайпер, 2014

«Морской котик» Крис Кайл отправляется в Ирак только с одной задачей: защищать своих братьев по оружию. Его меткость бережет множество жизней, и чем дальше разносится его слава, тем чаще слышится его новое прозвище «Легенда». Но его известность растет и во вражеских рядах, за его голову назначена награда, и он становится мишенью номер один. Трудный бой ему предстоит и на домашнем фронте: как остаться хорошим мужем и отцом, находясь за полмира от семьи.

Несмотря на опасность и долг перед родными, Крис решается на четыре изнурительные командировки в Ирак, следуя главному правилу морских котиков: «своих не бросать». Но вернувшись к жене Тайе и детям, Крис понимает, что «бросить» войну у него-то и не получается.