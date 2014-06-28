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Проклятие: Начало конца Проклятие: Начало конца
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Ju-on: Owari no hajimari

Проклятие: Начало конца, 2014

2014 / Япония
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Японцы верят, что в месте, где умирает человек, испытывавший сильную злобу, накапливается темная энергия. Она способна уничтожить любого, кто посмеет к ней приблизиться. Так происходит с домом, где живет подросток Тосио. Он уже долгое время не появлялся в школе, поэтому его решает навестить учительница Юи. Она еще не знает о том, что каждый, кто посещает это место, сталкивается с невообразимым кошмаром. Когда умирает ее парень, она решает во что бы то ни стало добраться до правды.

  • Фильм является перезапуском классической франшизы «Проклятие».
  • В середине 2015 года увидел свет сиквел картины под названием «Проклятие: Финал».
  • Мисаки Самсе вторая по счету актриса, которая играет роль призрака Каяко в классических лентах «Проклятия» и на тот момент пятая актриса в целом.
  • Это первый фильм оригинальной японской франшизы, над сценарием которого работал Такасигэ Итисэ. Он был продюсером предыдущих частей.
  • Ранее роль Такео в каждой картине играл Такаси Мацуяма. В этой части она досталась Ясухито Хида.
  • Аяко Омура в 1998 году исполнило роль Хисайо в короткометражке «В углу», которая впервые представила персонажа Каяко Саэки.

Это проклятие тех, кто умер, испытывая сильную злобу. Проклятие аккумулируется в том месте, где жил покойный, и формирует «карму». Каждый, кто соприкоснулся с проклятием, умирает, тем самым пополняя «карму».

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 марта 2015
Премьера в мире 28 июня 2014
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Масаюки Отиай
В ролях
Шо Аояги
Ёсихико Хакамада
Ясухито Хида
Михо Каназава
Кай Кобаяси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие: Начало конца 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
olga 16 октября 2015, 22:12
✊ Кото же сходил, расскажите✊
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10 голосов
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