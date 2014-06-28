Проклятие: Начало конца, 2014

Японцы верят, что в месте, где умирает человек, испытывавший сильную злобу, накапливается темная энергия. Она способна уничтожить любого, кто посмеет к ней приблизиться. Так происходит с домом, где живет подросток Тосио. Он уже долгое время не появлялся в школе, поэтому его решает навестить учительница Юи. Она еще не знает о том, что каждый, кто посещает это место, сталкивается с невообразимым кошмаром. Когда умирает ее парень, она решает во что бы то ни стало добраться до правды.