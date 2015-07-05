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Вид с моста
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A View from the Bridge

Вид с моста, 2014

2014 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

Портовой грузчик Эдди Карбоун живет в Бруклине со своей женой и племянницей. Однажды на пороге его дома появляются два брата, Марко и Рудольфо. Оба они находятся в стране нелегально, но Эдди рад приютить их у себя. Однако когда Рудольфо влюбляется в прекрасную 17-летнюю племянницу Эдди, оба брата понимают, что у свободы есть своя цена. Из-за ревности и недоверия, которые испытывает Эдди, наружу всплывает страшный секрет – один из тех, о котором никогда не говорят. И этот секрет толкает Эдди на предательство.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 июля 2015
Премьера в мире 5 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Иво ван Хове
В ролях
Марк Стронг
Марк Стронг
Никола Уолкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вид с моста 2 постера
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