Вид с моста, 2014

Портовой грузчик Эдди Карбоун живет в Бруклине со своей женой и племянницей. Однажды на пороге его дома появляются два брата, Марко и Рудольфо. Оба они находятся в стране нелегально, но Эдди рад приютить их у себя. Однако когда Рудольфо влюбляется в прекрасную 17-летнюю племянницу Эдди, оба брата понимают, что у свободы есть своя цена. Из-за ревности и недоверия, которые испытывает Эдди, наружу всплывает страшный секрет – один из тех, о котором никогда не говорят. И этот секрет толкает Эдди на предательство.