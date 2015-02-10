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Постер фильма Под электрическими облаками
Постер фильма Под электрическими облаками
Постер фильма Под электрическими облаками
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.2
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3 постера
Киноафиша Фильмы Под электрическими облаками

Под электрическими облаками

Pod elektricheskimi oblakami 18+
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Факты

О фильме

Действие фильма происходит в юбилей Октябрьской революции. Мрачный мир будущего, сотрясаемый природными и техногенными катаклизмами, пронизан предчувствием скорой войны. Случайные встречи, через которые проходят главные герои в попытке убедиться в собственном существовании, не приносят им ничего, кроме боли, но в их сердцах все равно живет надежда: надежда на то, что где-то под электрическими облаками найдется место, которое они смогут назвать своим домом. 

  • Как всегда у Германов, профессиональные актеры в фильме работают с любителями и людьми других профессий. Кастинг стал одной из самых трудных и длительных стадий предпроизводства фильма, режиссеру пришлось просмотреть более 11 тысяч кандидатов. 
  • Елена Окопная, жена режиссера и художник-постановщик фильма, приняла решение воссоздать все декорации с нуля. Даже натурные локации были сложным образом обработаны с добавлением различных декораций, например, пятиметровой статуи Ленина. 
  • Чтобы подчеркнуть реализм и отсутствие компьютерной графики, фильм было решено снимать на очень узких диафрагмах: в некоторых кадрах глубина резко изображаемого пространства составляла несколько километров, и все это расстояние строгим образом контролировалось создателями. 

Действие фильма происходит в 2017 году. Мир находится в ожидании большой войны. Герои фильма живут совершенно разными жизнями, но каждый из них принадлежит к тем, кого в классической русской литературе называют «лишними людьми». Это история об их жизни, преодолениях и борьбе. Это также история одного недостроенного здания, вокруг которого оказались разбросаны их судьбы.

Под электрическими облаками - трейлер 2
Под электрическими облаками  трейлер 2
Страна Россия / Польша / Украина
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 10 февраля 2015
Дата выхода
4 июня 2015 Россия Парадиз 16+
4 июня 2015 Беларусь
10 февраля 2015 Германия
4 июня 2015 Казахстан
22 июня 2015 США
4 июня 2015 Украина
Сборы в мире $22 150
Производство Metrafilms, Linked Films, Apple Film Productions
Другие названия
Pod elektricheskimi oblakami, Under Electric Clouds, Bajo nubes eléctricas, Pod električnim oblacima, Pod elektrycznymi chmurami, Sub nori electrici, Під електричними хмарами, Под электрическими облаками, 电子云层下, 電子雲
Режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
В ролях
Луис Франк
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Виктория Короткова
Виктория Короткова
Виктор Бугаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Наша рецензия

Поскольку в новом фильме Алексея Германа-младшего очень много разных ученых слов, не откажем и мы себе в удовольствии щегольнуть каким-нибудь высокоумным словосочетанием – и, в полном соответствии с режиссерским замыслом и месседжем, определим картину «Под электрическими облаками» как апокалиптическую историософию, сделанную в стиле магического реализма. Собственно, всё так и есть: Герман рисует мир, пребывающий в состоянии «тихого апокалипсиса», накануне некой грядущей тотальной войны, и…
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Зина 13 октября 2015, 00:21
Бредятина и издевательство над зрителем
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Новости о фильме
Встреча с Алексеем Германом-младшим на Лендоке
Встреча с Алексеем Германом-младшим на Лендоке Открытая киностудия "Лендок" приглашает 13 октября в 19:30 на показ фильма Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». После показа пройдет встреча с режиссером:
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13 октября 2015 00:00
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Под электрическими облаками - трейлер 2
Под электрическими облаками Трейлер 2
Под электрическими облаками - трейлер 1
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