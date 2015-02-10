Действие фильма происходит в юбилей Октябрьской революции. Мрачный мир будущего, сотрясаемый природными и техногенными катаклизмами, пронизан предчувствием скорой войны. Случайные встречи, через которые проходят главные герои в попытке убедиться в собственном существовании, не приносят им ничего, кроме боли, но в их сердцах все равно живет надежда: надежда на то, что где-то под электрическими облаками найдется место, которое они смогут назвать своим домом.
Действие фильма происходит в 2017 году. Мир находится в ожидании большой войны. Герои фильма живут совершенно разными жизнями, но каждый из них принадлежит к тем, кого в классической русской литературе называют «лишними людьми». Это история об их жизни, преодолениях и борьбе. Это также история одного недостроенного здания, вокруг которого оказались разбросаны их судьбы.
|4 июня 2015
|Россия
|Парадиз
|16+
|4 июня 2015
|Беларусь
|10 февраля 2015
|Германия
|4 июня 2015
|Казахстан
|22 июня 2015
|США
|4 июня 2015
|Украина