TheatreHD: RSC: Генрих V, 2015

Генрих IV мертв, и его место на королевском троне занял принц Хэл. В Англии неспокойно, и новоиспеченному королю приходиться забыть о буйствах своей непокорной юности и завоёвывать доверие и уважение своих дворян и своего народа. Заявив претензии на часть французских территорий и получив оскорбительный ответ от французского наследника трона, молодой король собирает войско и ведёт его на войну, которая, как он надеется, станет той силой, что объединит нацию. В год 600-летия Битвы при Азенкуре художественный руководитель RSC Грегори Доран завершает своё исследование шекспировских исторических пьес постановкой финальной пьесы в тетралогии, начатой «Ричардом II» и двумя частями «Генриха IV». Сыгравший принца Генриха в «Генрихе IV», Алекс Хэссел возвращается и в новой постановке, на этот раз в титульной роли короля.