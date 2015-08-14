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TheatreHD: RSC: Генрих V
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Henry V

TheatreHD: RSC: Генрих V, 2015

2015 / Великобритания
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О фильме

Генрих IV мертв, и его место на королевском троне занял принц Хэл. В Англии неспокойно, и новоиспеченному королю приходиться забыть о буйствах своей непокорной юности и завоёвывать доверие и уважение своих дворян и своего народа. Заявив претензии на часть французских территорий и получив оскорбительный ответ от французского наследника трона, молодой король собирает войско и ведёт его на войну, которая, как он надеется, станет той силой, что объединит нацию. В год 600-летия Битвы при Азенкуре художественный руководитель RSC Грегори Доран завершает своё исследование шекспировских исторических пьес постановкой финальной пьесы в тетралогии, начатой «Ричардом II» и двумя частями «Генриха IV». Сыгравший принца Генриха в «Генрихе IV», Алекс Хэссел возвращается и в новой постановке, на этот раз в титульной роли короля.

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Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 августа 2015
Премьера в мире 14 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Грегори Доран
В ролях
Алекс Хэссел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: RSC: Генрих V 1 постер
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