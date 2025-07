Страна Россия

Продолжительность 1 час 49 минут

Год выпуска 2015

Премьера в мире 19 февраля 2015

Бюджет $10 000

Производство Jingle.ru, Пиманов и Партнеры, Pimanov - Film

Другие названия

Ovechka Dolli byla zlaya i rano umerla, Dolly the Sheep Was Evil and Died Early, Owieczka Dolly była zła i zmarła wcześnie, Trailer Ovechka Dolli byla zlaja i rano umerla, Овечка Долли была злая и рано умерла