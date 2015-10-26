007: СПЕКТР, 2015

Наша рецензия

Призраки прошлого После расправы над Сильвой и гибелью М прошло ровно столько времени, чтобы Бонд сумел восстановить свои силы и приступить к разгадке величайшей тайны, преследовавшей его на протяжении долгих лет. Он находит загадочное послание, которое непрерывной цепочкой смертей выводит его на след коварной и опасной организации СПЕКТР. До сих пор ей удавалось оставаться в тени, несмотря на то, что именно там кроется источник всех преступлений ещё со времён «Казино Рояль». Помимо этого МИ-6…