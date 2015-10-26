007: СПЕКТР, 2015

Устранив очередных террористов, Джеймс Бонд выходит на след неизвестной преступной организации, но новый глава секретной службы отстраняет агента 007 от работы за то, что он действовал без официального разрешения. Параллельно угроза нависает над самой Ми-6 и программой “00” — ее хотят закрыть, создав взамен новую: программу сотрудничества девяти мировых разведок “Девять глаз”.
Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М.пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.