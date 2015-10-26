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007: СПЕКТР 007: СПЕКТР
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Spectre

007: СПЕКТР, 2015

2015 / США / Великобритания
6.9 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Устранив очередных террористов, Джеймс Бонд выходит на след неизвестной преступной организации, но новый глава секретной службы отстраняет агента 007 от работы за то, что он действовал без официального разрешения. Параллельно угроза нависает над самой Ми-6 и программой “00” — ее хотят закрыть, создав взамен новую: программу сотрудничества девяти мировых разведок “Девять глаз”. 

  • 47-летний Дэниел Крейг признался, что ему все труднее оставаться в хорошей физической форме для тех сцен, где его персонаж щеголяет без рубашки.
  • По слухам, продюсеры всерьез рассматривали кандидатуру Кристофера Нолана на должность режиссера фильма. Вопрос о постановщике разрешился с возвращением Сэма Мендеса. 
  • Первый фильм о Джеймсе Бонде, в котором не прозвучала мелодия на трубе Дерека Уоткинса. Начиная с “Доктора Но” музыка Уоткинса была в саундтреке каждого фильма о Бонде, вплоть до картины “007: Координаты “Скайфолл”, вскоре после выхода которой композитор умер.
  • Третий фильм о Джеймсе Бонде после “Доктора Но” и “Живи и дай умереть”, в котором показан дом главного героя. 
  • Новый автомобиль Джеймса Бонда в этом фильме — это “Aston Martin DB10”. Генеральный директор компании “Aston Martin” написал в своем твиттере, что эта модель создана строго для Джеймса Бонда и существует лишь в десяти экземплярах. 

Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М.пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.

6.9 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 6 ноября 2015
Премьера в мире 26 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Рори Киннер
Рори Киннер
Все актеры и съемочная группа
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Призраки прошлого После расправы над Сильвой и гибелью М прошло ровно столько времени, чтобы Бонд сумел восстановить свои силы и приступить к разгадке величайшей тайны, преследовавшей его на протяжении долгих лет. Он находит загадочное послание, которое непрерывной цепочкой смертей выводит его на след коварной и опасной организации СПЕКТР. До сих пор ей удавалось оставаться в тени, несмотря на то, что именно там кроется источник всех преступлений ещё со времён «Казино Рояль». Помимо этого МИ-6…
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VVM 24 ноября 2015, 00:42
Бобик сдох! Сюжет полностью снят со Скайфола: всесильный псих-одиночка мстит. Спецэффектов нет. Смысла нет. Красивых лиц и картинок нет. Все острые… Читать дальше…
um007 24 ноября 2015, 00:42
Видимо, тема Бонда уже приелась и старому и новому поколению зрителей. К тому же Крэйг - слабейший из исполнителей роли агента 007. Сценарий затянут,… Читать дальше…
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саундтрек фильма 007: СПЕКТР
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22 февраля 2022 15:49
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13 декабря 2021 12:38
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