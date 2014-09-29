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Roger Waters The Wall Roger Waters The Wall
Киноафиша Фильмы Roger Waters The Wall

Roger Waters The Wall, 2015

2015 / Великобритания
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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О фильме

 The Wall - уникальный сплав реставрированных концертных съемок, документальной хроники, анимационных фрагментов и самых передовых технологий визуального изображения и спец-эффектов (сверхвысокое разрешение 4К; звук в формате Dolby Atmos),  Роджер Уотерс также включил кадры из своей автобиографии

 Это грандиозное кинособытие будет интересно не только фанатам группы Pink Floyd и творчества Роджера Уотерса, но и всем, кто интересуется историей прогрессивного рока, которая будет рассказана самыми передовыми аудиовизуальными средствами!

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 октября 2015
Премьера в мире 29 сентября 2014
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Роджер Уотерс
В ролях
Роджер Уотерc
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Roger Waters The Wall 2 постера
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