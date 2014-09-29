Roger Waters The Wall, 2015

The Wall - уникальный сплав реставрированных концертных съемок, документальной хроники, анимационных фрагментов и самых передовых технологий визуального изображения и спец-эффектов (сверхвысокое разрешение 4К; звук в формате Dolby Atmos), Роджер Уотерс также включил кадры из своей автобиографии

Это грандиозное кинособытие будет интересно не только фанатам группы Pink Floyd и творчества Роджера Уотерса, но и всем, кто интересуется историей прогрессивного рока, которая будет рассказана самыми передовыми аудиовизуальными средствами!