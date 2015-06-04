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Драйвер на ночь Драйвер на ночь
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Драйвер на ночь, 2014

2014 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стрэтч попадает в аварию, и вылетает из автомобиля, чудом оставшись в живых. Водитель другой машины проигнорировала красный свет. Мужчина обвиняет девушку в нарушении правил, но практически моментально влюбляется в нее. Проходит год, и он решается сделать предложение возлюбленной. Но она неожиданно бросает его. Стрэтч винит бывшую пассию во всем и погружается в мир саморазрушения и неудач.

  • Ленту планировали выпустить в кинопрокат Америки в марте 2014 года. Но еще в январе студия Universal Pictures заявила о том, что выпуск будет отменен. Дело в том, что продюсер не смог найти других дистрибьютеров, поэтому кинокомпания не стала рисковать, выпуская картину в прокат. На продвижение и выход в кинотеатрах пришлось потратить бы не меньше 20 млн. долларов. Фильм стали распространять в октябре при помощи услуги «видео по запросу».
  • Руководители студии решили, что персонаж Криса Пайна должен лишиться бороды. Они переживали, что зрители не узнают популярного актера.
  • Съемки проходили в течение 3 недель.
  • Рэнди Кутюр познакомился со своей будущей девушкой во время съемок одного из эпизодов.
  • Большинство сцен были отсняты в Голливуде и в центре Лос-Анджелеса.

Невезучему шоферу лимузина до выплаты внушительного долга остается отработать всего одну смену. Его последним клиентом становится загадочный молодой миллиардер, пообещавший небывалые чаевые за несколько дополнительных услуг. В погоне за так нужными ему сейчас деньгами водитель ввязывается в безумные переделки на улицах Лос-Анджелеса, и чем больше ночь опускается на мегаполис, тем более призрачной видится ему надежда остаться в живых…

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 4 июня 2015
Премьера в мире 4 июня 2015
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джо Карнахан
Джо Карнахан
В ролях
Джессика Альба
Джессика Альба
Крис Пайн
Крис Пайн
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Бруклин Декер
Бруклин Декер
Минди Робинсон
Минди Робинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Драйвер на ночь 3 постера
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Драйвер на ночь

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анатолий 13 октября 2015, 00:23
Фильм слабый, первые пол-часа было стыдно что позвал друзей на это кино. Не понимаю откуда у него рейтинг 9.
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:47
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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26 голосов
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