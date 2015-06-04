Драйвер на ночь, 2014

Стрэтч попадает в аварию, и вылетает из автомобиля, чудом оставшись в живых. Водитель другой машины проигнорировала красный свет. Мужчина обвиняет девушку в нарушении правил, но практически моментально влюбляется в нее. Проходит год, и он решается сделать предложение возлюбленной. Но она неожиданно бросает его. Стрэтч винит бывшую пассию во всем и погружается в мир саморазрушения и неудач.