Сценарий создан по мотивам лирических новелл Леонида Енгибарова. Их сюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающимся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14-ти мининовелл - кинозарисовок, сценок или интермедий, построенный на основе текстов Енгибарова, раскрывает хрупкий внутренний мир его лирического героя, романтика и рыцаря, но, в то же время, простака, далекого от житейских забот и витающего в облаках. Он разговаривает деревьями, убегает во сне от кошмарной девочки, встречает фонтанщика, подстригающего струи воды у фонтанов и сказочника, рисующего цветные сказки. Он же и вратарь, спасающий цветущую футбольную штангу, и маленький мальчик, плачущий вместе с ночным дождем.