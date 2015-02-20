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Постер фильма С осенью в сердце
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Киноафиша Фильмы С осенью в сердце

С осенью в сердце

S osenyu v serdtse 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сценарий создан по мотивам лирических новелл Леонида Енгибарова. Их сюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающимся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14-ти мининовелл - кинозарисовок, сценок или интермедий, построенный на основе текстов Енгибарова, раскрывает хрупкий внутренний мир его лирического героя, романтика и рыцаря, но, в то же время, простака, далекого от житейских забот и витающего в облаках. Он разговаривает деревьями, убегает во сне от кошмарной девочки, встречает фонтанщика, подстригающего струи воды у фонтанов и сказочника, рисующего цветные сказки. Он же и вратарь, спасающий цветущую футбольную штангу, и маленький мальчик, плачущий вместе с ночным дождем.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 20 февраля 2015
Дата выхода
20 февраля 2015 Россия 12+
1 сентября 2015 Казахстан
1 сентября 2015 Украина
Производство центр Юпитер ФМ
Другие названия
S osenyu v serdtse, С осенью в сердце
Режиссер
Георгий Параджанов
Георгий Параджанов
В ролях
Нодар Джанелидзе
Нодар Джанелидзе
Анастасия Фурса
Елена Антипова
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Анастасия Асеева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 13 голосов
8.4 IMDb
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