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A Royal Night Out

Лондонские каникулы, 2015

2015 / Великобритания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

8 мая 1945 года вся Великобритания праздновала завершение Второй Мировой войны. С разрешения родителей будущая королева Елизавета II вместе со своей сестрой принцессой Маргарет покидают Букингемский дворец, чтобы разделить радость победы вместе с народом. В сопровождении двух офицеров очаровательные молодые леди отправляются в город, где их ждёт множество приключений - забавных, светлых и, конечно же, не лишенных романтики.

  • Сюжет фильма основан на реальных событиях. Принцессы Маргарет и Элизабет действительно принимали участие в народных празднествах, устроенных по случаю победы, однако количество сопровождающих было намного больше - 16 человек.
  • Некоторые сцены были сняты в легендарном Джордж-пабе, известном благодаря самому маленькому в мире окну - его размер составляет всего лишь 2,5 см на 25 см. 
  • Над производством фильма работали не только британские, но и бельгийские и шведские кинодеятели. 
  • Танец, который демонстрирует своей сестре принцесса Маргарет, называется "линди-хоп чарльстон". Он был невероятно популярен в эпоху 1920-1930-х годов. 
  • Сара Гадон (Элизабет) и Эмили Уотсон (королева Елизавета) уже снимались вместе в фильме "Белль" 2013 года.

8 мая 1945 года. Всю ночь Лондон гудел, переполненный ликующими людьми. Подвыпившие солдаты, танцы, объятия, незабываемые приключения, яркие и свежие, словно первое свидание. Юные Маргарет и Елизавета возвращаются домой только под утро. Опьяненные ночными похождениями, сестры пытаются проскользнуть незаметно. Но Букингемский дворец не спит...

Эту майскую ночь принцесса Маргарет и будущая королева Англии, Елизавета II запомнят навсегда…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 июня 2015
Премьера онлайн 23 декабря 2015
Премьера в мире 14 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джулиан Джаррольд
В ролях
Сара Гадон
Сара Гадон
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Роджер Аллам
Роджер Аллам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лондонские каникулы 3 постера
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Лондонские каникулы
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