Лондонские каникулы, 2015

8 мая 1945 года вся Великобритания праздновала завершение Второй Мировой войны. С разрешения родителей будущая королева Елизавета II вместе со своей сестрой принцессой Маргарет покидают Букингемский дворец, чтобы разделить радость победы вместе с народом. В сопровождении двух офицеров очаровательные молодые леди отправляются в город, где их ждёт множество приключений - забавных, светлых и, конечно же, не лишенных романтики.
8 мая 1945 года. Всю ночь Лондон гудел, переполненный ликующими людьми. Подвыпившие солдаты, танцы, объятия, незабываемые приключения, яркие и свежие, словно первое свидание. Юные Маргарет и Елизавета возвращаются домой только под утро. Опьяненные ночными похождениями, сестры пытаются проскользнуть незаметно. Но Букингемский дворец не спит...
Эту майскую ночь принцесса Маргарет и будущая королева Англии, Елизавета II запомнят навсегда…