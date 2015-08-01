Хани-мани, 2015

Режиссёр из Армении Арсен Агаджанян дебютирует в кино с большим размахом. В своей картине «Хани Мани» он выступил также в качестве сценариста и продюсера. Актёрский состав также практически полностью состоит из дебютирующих не только у себя на родине, но и вообще в кино. Исключением стал Арташес Алексаняан, которого можно увидеть в фильмах «Русский ковчег», «Покер по правилам любви» и «Ход конём». Перед вами предстанет яркий и колоритный ансамбль из лиц, которые ещё не успели надоесть, а армянская экзотика способна внести своё разнообразие в череду нескончаемых русских комедий.

Если ты вращаешься в серьёзном бизнесе, то всегда рискуешь остаться без работы. В такую печальную ситуацию попадает и главный герой Вилен Апресян, который занимает высокую должность в крупнейшем банке страны. Начальник велит ему сблизиться с иностранным коллегой, от которого с лёгкостью можно получить крупную сумму, иначе банкротство неминуемо. Но главная проблема в том, что зарубежный гость является представителем нестандартной ориентации, поэтому герой видит выход только в том, чтобы прикинуться гомосексуалистом и соблазнить партнёра. Но, естественно, без неожиданных поворотов судьбы не может обойтись, и наступает полный хаос. Справится ли Вилен с навалившимися на него проблемами?