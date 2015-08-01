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Хани-мани Хани-мани
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Honey Money

Хани-мани, 2015

2015 / Россия / Армения
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме

Режиссёр из Армении Арсен Агаджанян дебютирует в кино с большим размахом. В своей картине «Хани Мани» он выступил также в качестве сценариста и продюсера. Актёрский состав также практически полностью состоит из дебютирующих не только у себя на родине, но и вообще в кино. Исключением стал Арташес Алексаняан, которого можно увидеть в фильмах «Русский ковчег», «Покер по правилам любви» и «Ход конём». Перед вами предстанет яркий и колоритный ансамбль из лиц, которые ещё не успели надоесть, а армянская экзотика способна внести своё разнообразие в череду нескончаемых русских комедий.

 

Если ты вращаешься в серьёзном бизнесе, то всегда рискуешь остаться без работы. В такую печальную ситуацию попадает и главный герой Вилен Апресян, который занимает высокую должность в крупнейшем банке страны. Начальник велит ему сблизиться с иностранным коллегой, от которого с лёгкостью можно получить крупную сумму, иначе банкротство неминуемо. Но главная проблема в том, что зарубежный гость является представителем нестандартной ориентации, поэтому герой видит выход только в том, чтобы прикинуться гомосексуалистом и соблазнить партнёра. Но, естественно, без неожиданных поворотов судьбы не может обойтись, и наступает полный хаос. Справится ли Вилен с навалившимися на него проблемами?

Один день, одна жизнь баловня судьбы, 40-летнего Вилена. У него хорошая семья, любящая жена и дети. И он обожает свою любовь и заботу к ним. Он умеет дружить, его любят деньги, и все всегда ему удается с легкостью. Единственное, что не дает ему покоя, - это его сны. Сны о былых уже почти забытых детских мечтах…

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 августа 2015
Премьера в мире 1 августа 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Арсен Агаджанян
В ролях
Айк Саргсян
Йонас Версецкас
Микаел Погосян
Давид Тадевосян
Арташес Алексаняан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хани-мани 1 постер
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Наша рецензия
Сон, досмотренный до конца На российские экраны выходит необычная картина Арсена Агаджаняна «Хани-Мани». А необычная она не только из-за не самого очевидного названия, но и из-за сюжета, который с первого взгляда может показаться неинтересным и даже примитивным. Главный герой фильма – заместитель главы Центрального банка Вилен Апресян, который должен убедить прилетающего в страну руководителя международной кредитной организации подписать договор на 50 миллионов. Задача не…
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20 апреля 2016 17:01
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