Тюремный эксперимент в Стэнфорде, 2015

Психолог Стэнфордского университета Филип Зимбардо организует необычный эксперимент: отобрав группу студентов-добровольцев, он делит ее на надзирателей и заключенных и помещает в условия, близкие к реальной тюрьме. Уже в первые дни результаты опыта поражают воображение: студенты-надзиратели явно наслаждаются властью и злоупотребляют своим положением, а их жертвы смиряются с насилием начинают беспрекословно им подчиняться.
В основу фильма положен эксперимент американского психолога. Он выбрал добровольцев, которые сыграли роль надзирателей и заключенных, и устроил им в одном корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро освоились и, к огромному удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо. К чему приведет вышедший из-под контроля эксперимент?