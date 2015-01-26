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Тюремный эксперимент в Стэнфорде Тюремный эксперимент в Стэнфорде
Киноафиша Фильмы Тюремный эксперимент в Стэнфорде
The Stanford Prison Experiment

Тюремный эксперимент в Стэнфорде, 2015

2015 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Психолог Стэнфордского университета Филип Зимбардо организует необычный эксперимент: отобрав группу студентов-добровольцев, он делит ее на надзирателей и заключенных и помещает в условия, близкие к реальной тюрьме. Уже в первые дни результаты опыта поражают воображение: студенты-надзиратели явно наслаждаются властью и злоупотребляют своим положением, а их жертвы смиряются с насилием начинают беспрекословно им подчиняться. 

  • Сюжет фильма основан на реальном психологическом исследовании доктора Филипа Зимбардо и его книге “Эффект Люцифера”.
  • Хотя об этом нигде не упоминается, исследование было заказано военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в принадлежащих ему исправительных учреждениях и в морской пехоте. 
  • Если учитывать инфляцию, то 15 долларов в день, которые предлагались всем студентам, в 2016 году равнялись бы 94 долларам. Это 1317 долларов за 2 недели. В реальном эксперименте 1971 года студентам платили по 20 долларов в день, что составляет 125 долларов по курсу 2016 года или 1756 долларов за 2 недели. 
  • В ходе реального эксперимента заключенных приезжали “арестовывать” домой и “обвиняли” их в вооруженном ограблении. Местное полицейское управление помогало Зимбардо с арестами и проводило процедуру ареста и транспортировки по всем правилам. 

В основу фильма положен эксперимент американского психолога. Он выбрал добровольцев, которые сыграли роль надзирателей и заключенных, и устроил им в одном корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро освоились и, к огромному удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо. К чему приведет вышедший из-под контроля эксперимент?

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 января 2015
Премьера в мире 26 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Кайл Патрик Альварез
В ролях
Билли Крудап
Билли Крудап
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Мойзес Ариас
Мойзес Ариас
Николас Браун
Николас Браун
Гай Чарльз
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Постер фильма Тюремный эксперимент в Стэнфорде 3 постера
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саундтрек фильма Тюремный эксперимент в Стэнфорде
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