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Гнев Гнев
Киноафиша Фильмы Гнев
Tokarev

Гнев, 2014

2014 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Исправившийся преступник Пол Магуайр – ныне бизнесмен из строительного бизнеса, и он счастлив в браке с Ванессой Магуайр. Их шестнадцатилетняя дочь Кейтлин – его гордость и радость. Однажды вечером Пол и Ванесса отправляются на званый обед и оставляют Кейтлин дома со своими друзьями. Вечером их обед прерывает детектив Питер Сент-Джон, который сообщает, что Кейтлин была похищена. Вскоре ее находят в парке, убитой из русского пистолета Токарева. Понимая, что это был горький привет из его криминального прошлого, Пол отправляется за местью… 

  • Николас Кейдж – большой поклонник второго фильма Пако Кабесаса «Неоновая плоть», который и сделал режиссера знаменитым в Голливуде. По словам Кабесаса, Кейджу особенно понравилась игра Макарены Гомес, и он даже пытался пригласить актрису на роль в этот фильм, но съемочный график Гомес не позволил этого.
  • Мустанг Николаса Кейджа имеет ту же окраску, серый металлик с черными гоночными полосами, что и Элеонора, Mustang GT500 1967 года, который является важной сюжетной частью фильма «Угнать за 60 секунд», в котором также снимался Кейдж.
  • Николас Кейдж и знаменитый французский диджей Петер Стормаре ранее уже снимались вместе в фильмах «Восемь миллиметров» и «Говорящие с ветром». 
  • Съемки фильма проходили в июне 2013 года в городе Мобил, штат Алабама. 
     

Еще несколько лет назад Пол Магуаер раскаялся в былых преступлениях. Теперь он — честный бизнесмен и заботливый семьянин. Но криминальное прошлое не отпускает его. Однажды неизвестные врываются в дом Магуаера и жестоко убивают его дочь. Месть отца будет беспощадной…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 марта 2015
Премьера онлайн 7 января 2015
Премьера в мире 9 мая 2014
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Пако Кабесас
Пако Кабесас
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Обри Пиплз
Все актеры и съемочная группа
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