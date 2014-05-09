Гнев, 2014

Исправившийся преступник Пол Магуайр – ныне бизнесмен из строительного бизнеса, и он счастлив в браке с Ванессой Магуайр. Их шестнадцатилетняя дочь Кейтлин – его гордость и радость. Однажды вечером Пол и Ванесса отправляются на званый обед и оставляют Кейтлин дома со своими друзьями. Вечером их обед прерывает детектив Питер Сент-Джон, который сообщает, что Кейтлин была похищена. Вскоре ее находят в парке, убитой из русского пистолета Токарева. Понимая, что это был горький привет из его криминального прошлого, Пол отправляется за местью…