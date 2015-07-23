Переправа, 2014

Действие исторической ленты переносит зрителя в 1949 год. Три семейных пары недовольны коммунистическим режимом Китая, где разгорается гражданская война, и пытаются сбежать в более радикальный Тайвань. Но их мечты о лучшем будущем окажутся под угрозой, когда корабль «Тайпин», на котором они собираются уплыть, будет подтоплен. Более полутора тысяч человек погибнут в тот день.