Переправа, 2014

Действие исторической ленты переносит зрителя в 1949 год. Три семейных пары недовольны коммунистическим режимом Китая, где разгорается гражданская война, и пытаются сбежать в более радикальный Тайвань. Но их мечты о лучшем будущем окажутся под угрозой, когда корабль «Тайпин», на котором они собираются уплыть, будет подтоплен. Более полутора тысяч человек погибнут в тот день.
В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм основан на реальной трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшем в 1949 году и унесший жизни более 1500 пассажиров и экипажа.