Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Переправа Переправа
Киноафиша Фильмы Переправа
The Crossing

Переправа, 2014

2014 / Китай / Япония / Корея / США
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие исторической ленты переносит зрителя в 1949 год. Три семейных пары недовольны коммунистическим режимом Китая, где разгорается гражданская война, и пытаются сбежать в более радикальный Тайвань. Но их мечты о лучшем будущем окажутся под угрозой, когда корабль «Тайпин», на котором они собираются уплыть, будет подтоплен. Более полутора тысяч человек погибнут в тот день.

  • Сюжет основан на реальных событиях. В действительности пароход «Тайпин» мог вместить чуть меньше 600 человек. Но в порту Шанхая собрались миллионы людей, которые пытались покинуть страну. Согласно подсчетам историков, на борту судна оказалось около 1600 человек.
  • Первоначально создатели картины планировали начать съемки в 2012 году в Шанхае. Однако позже возникли проблемы с актерами, а также производственные сложности. В результате съемки пришлось перенести на середину 2013 года.
  • Фильм состоит из двух частей. В первой рассказывается о войне и побеге героев, во второй говорится о крушении парохода.
  • Первая версия сценария была написана Ван Хуэйлин. В дальнейшем над ним работали еще несколько сценаристов, в результате чего он претерпел значительные изменения.
  • Съемки велись в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, на Тайване.

В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм основан на реальной трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшем в 1949 году и унесший жизни более 1500 пассажиров и экипажа.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 июля 2015
Премьера в мире 23 июля 2015
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Такэси Канэсиро
Сон Хё Гю
Хуан Сяомин
Хуан Сяомин
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Переправа 2
Переправа 2 (2015)
6.1
Битва у Красной скалы 2
Битва у Красной скалы 2 (2009)
8.2
Невидимые дети
Невидимые дети (2005)
6.8
Право на жизнь
Право на жизнь (1986)
7.1
Дневник Умимати
Дневник Умимати (2015)
7.5333333
Цветы войны
Цветы войны (2012)
7.6
Кулак к кулаку (1973)
7
Битва у Красной скалы
Битва у Красной скалы (2008)
8
Говорящие с ветром
Говорящие с ветром (2002)
7.4615383
Круто сваренные
Круто сваренные (1992)
7.818182
Без лица
Без лица (1997)
7.230769
Постер фильма Переправа 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Переправа смотреть онлайн

Переправа
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Переправа 2
 
Цветы войны
 
Говорящие с ветром
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Переправа
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Легендарный Джон Ву представил «Переправу» в кинотеатре «Москва» 16 июля в кинотеатре «Москва» при поддержке «Газпромбанка» и кинокомпании «Централ Партнершип» состоялось одно из главных культурных событий столицы 2015 года -
Написать
17 июля 2015 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Шрамы Парижа
Шрамы Парижа
2022, Франция, криминал, драма, триллер
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Я иду искать. Королевская игра
Я иду искать. Королевская игра
2022, Великобритания, боевик
Related video
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Приложение киноафиши