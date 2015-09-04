Дуэль сомелье, 2015

Знаменитый сомелье Чарли Артураола внезапно теряет обоняние, основной инструмент своего ремесла, и оказывается без работы и без какой-либо поддержки в кругу коллег-дегустаторов. Он вынужден переселиться в пригород Майами, но при этом не сдается. В то же самое время другой выдающийся сомелье, итальянец Лука Гардини, движется к финалу всемирного чемпионата TheDuelofWine, проходящего в Нью-Йорке. Для попадания на отборочный этап этого чемпионата Чарли замышляет хитроумную уловку, прикрываясь загадочной и одновременно издевательской личиной «Графа в маске»…