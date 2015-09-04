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Дуэль сомелье Дуэль сомелье
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The Duel of Wine

Дуэль сомелье, 2015

2015 / Италия / Аргентина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Знаменитый сомелье Чарли Артураола внезапно теряет обоняние, основной инструмент своего ремесла, и оказывается без работы и без какой-либо поддержки в кругу коллег-дегустаторов. Он вынужден переселиться в пригород Майами, но при этом не сдается. В то же самое время другой выдающийся сомелье, итальянец Лука Гардини, движется к финалу всемирного чемпионата TheDuelofWine, проходящего в Нью-Йорке. Для попадания на отборочный этап этого чемпионата Чарли замышляет хитроумную уловку, прикрываясь загадочной и одновременно издевательской личиной «Графа в маске»…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 сентября 2015
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Николас Каррерас
В ролях
Чарли Артураола
Лино Пуйа
Лука Гардини
Джанфранко Виссани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дуэль сомелье 1 постер
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