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Головоломка, 2015

2015 / США
7.7 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнью 11-летней девочки Райли втайне от нее самой управляют пять эмоций, живущих в ее голове: Страх, Радость, Брезгливость, Гнев и Печаль. Эмоциям трудно найти общий язык друг с другом, но они худо-бедно справляются со своими задачами. Так продолжается до тех пор, пока не наступает по-настоящему кризисный момент: семья Райли переезжает в другой город. Новый дом, новая школа, новые одноклассники… Чтобы помочь девочке пережить такой стресс эмоциям придется научиться работать в команде.

  • По словам режиссера Пита Доктера, внешнему виду каждой эмоции соответствует конкретная форма: радость — звезда, печаль — слеза, гнев — огненный кирпич, страх — это оголенный нерв, а отвращение — брокколи. Однако режиссер отметил, что очень любит брокколи. 
  • Некоторые шары памяти в сознании Райли содержат сцены из других фильмов студии “Pixar”, например, свадьбу Карла и Элли из “Вверх”. 
  • Авторы фильма рассмотрели 27 различных эмоций, но остановились на пяти. Например, были отклонены такие основные эмоции, как удивление, гордость и доверие. 
  • В зависимости от страны выпуска фильма, отец Райли мечтает либо о хоккее, либо о футболе.
  • Оригинальное название мультфильма переводится как “Наизнанку”.
  • Идея фильма пришла к режиссеру Питу Доктеру после того, как его собственная дочь прошла через трудный подростковый период.
  • Первый полнометражный фильм “Pixar” в котором нет конкретного антагониста.
  • Спорт, который грезит отец Райли, менялся, в зависимости от страны, где показывался фильм. Это мог быть либо хоккей, либо футбол.
  • Когда семья Райли переезжает в новый дом, на проводах можно заметить воробьев из другого мультфильма студии “Pixar” - “О птичках”.

Райли – обычная одиннадцатилетняя школьница, и, как у каждого из нас, её поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми её поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и её родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить жизнь в большом городе, освоиться в новой школе и подружиться с одноклассниками, эмоциям Райли предстоит снова научиться работать сообща.

7.7 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 июня 2015
Премьера в мире 18 мая 2015
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пит Доктер
Пит Доктер
В ролях
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Эми Полер
Эми Полер
Минди Кейлинг
Минди Кейлинг
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Филлис Смит
Филлис Смит
Все актеры и съемочная группа
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Bbroker 11 октября 2015, 23:38
Ну и хорошо, что не достать - ничего не потеряете! Потому что сходив на фильм могу сказать - нуднее фильма тем более мульта я не видел! Занудный,… Читать дальше…
Kat 11 октября 2015, 23:34
Милейший мультик! Сходила с 2мя своими дочурками. И поплакали и похохотали! ✊
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