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Постер фильма Сентябрь в Ширазе
6.1
Сентябрь в Ширазе - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сентябрь в Ширазе
6.1

Сентябрь в Ширазе

, 2016
Septembers of Shiraz
США / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сентябрь в Ширазе
6.1
Сентябрь в Ширазе - Трейлер
Сентябрь в Ширазе  Трейлер

О фильме

Действие картины разворачивается во время иранской революции 1979 года. Главная героиня — богатая еврейская девушка, отец которой торговал ювелирными изделиями с зарубежными странами. Из-за этого власти страны обвинили его в шпионаже и заключили в тюрьму. Семья решила просить политического убежища в Америке.

В ролях

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Farnez
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Isaac
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу
Habibeh
Габриэлла Райт
Габриэлла Райт
Farideh
Алон Абутбул
Алон Абутбул
Mohsen
Башар Рахаль
Башар Рахаль
Komiteh Member
Нассер Мемарзиа
Mansoor
Энтони Азизи
Mehdi
Ален Вашневски
Behrouz Godsi
Jamie Ward
Parviz Amin
Бен Юсеф
Бен Юсеф
Muezzin
Армин Амири
Keyvan
Режиссер Уэйн Блэр
Сценарист Ханна Вег, Dalia Sofer
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 6 октября 2016
Премьера в мире 15 сентября 2015
Дата выхода
15 сентября 2015 Россия 16+
24 июня 2016 Бразилия
1 октября 2015 Израиль
15 сентября 2015 Казахстан
15 сентября 2015 Канада
24 июня 2016 США
15 сентября 2015 Украина
15 марта 2018 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Производство Eclectic Pictures, Ambi Pictures, Crosscurrent Productions
Другие названия
Septembers of Shiraz, Septiembres de Shiraz, En territoire ennemi, Enemy Territory, Insurrection, Septembri u Širazu, Setembro em Shiraz, Setembros de Shiraz, Shiraz - La città delle rose, Η διπλή όψη της επανάστασης, Вересні Шираза, Сентябрь в Ширазе, ボーダー　自由への扉, Szeptemberek Shirázban, Září v Shirazu, شهور سبتمبر في شيراز, เซ็ปเทมเบอร์ส ออฟ ชีราซ, 亂世追捕, 악의 도시, הספטמבר של שיראז, シーラーズの9月, Septiembre en Shiraz, Септември в Шираз, 设城的九月, 設城的九月

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Сентябрь в Ширазе - Трейлер
Сентябрь в Ширазе Трейлер
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