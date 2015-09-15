Действие картины разворачивается во время иранской революции 1979 года. Главная героиня — богатая еврейская девушка, отец которой торговал ювелирными изделиями с зарубежными странами. Из-за этого власти страны обвинили его в шпионаже и заключили в тюрьму. Семья решила просить политического убежища в Америке.
|15 сентября 2015
|Россия
|16+
|24 июня 2016
|Бразилия
|1 октября 2015
|Израиль
|15 сентября 2015
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|15 сентября 2015
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|24 июня 2016
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|Южная Корея
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