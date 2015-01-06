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The Wedding Ringer

Шафер напрокат, 2015

2015 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дак Харрис успешен во всех смыслах: у него есть отличная работа, большая зарплата и красивая девушка, на которой он планирует жениться. Единственной сложностью становится поиск шафера — все друзья почему-то отказываются от этой почетной роли. Харрис обращается в специальное агентство и берет шафера, а заодно и новых друзей, напрокат. Но станет ли такая свадьба тем, о чем мечтали Даг и его невеста? 

  • На церемонии вручения премии “Золотой глобус” 2015 года Кевин Харт заявил, что считает этот фильм своей лучшей ролью на сегодняшний день, уточнив, что она наиболее точно отражает его работу в качестве стендап-комика. 
  • Изначально главные роли в фильме должны были сыграть Винс Вон и Оуэн Уилсон. 
  • В начале фильма, когда Даг проваливается сквозь стол, он кричит: “Я не чувствую  ног!”. В анимационном фильме “Холодное сердце” Олаф, которого озвучил Джош Гад, кричит ту же самую фразу. 
  • Музыка, звучащая во время сцены матча по американскому футболу, взята из саундтрека фильма “Руди”. 
  • Во время сцены матча по американскому футболу квотербека команды ветеранов играет Джо Нэмет — бывший профессиональный игрок, который выступал за команду “Нью-Йорк Джетс” с 1965 по 1976 год. В фильме он носит 12-й номер, под которым играл в реальной жизни. 

Главный герой женится на девушке своей мечты. Он купил кольца и смокинг, оплатил шикарный ресторан, но для идеальной церемонии не хватает маленькой детали – друзей жениха. Эту «услугу» он находит в специальном агентстве, где напрокат получает целый комплект «друзей»... Пройдет ли теперь подготовка и сама свадьба идеально?

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 января 2015
Премьера онлайн 4 мая 2015
Премьера в мире 6 января 2015
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джереми Гарелик
В ролях
Кевин Харт
Кевин Харт
Джош Гад
Джош Гад
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Никки Уилан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шафер напрокат 2 постера
Золотая малина Худшая женская роль второго плана
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