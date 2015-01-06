Шафер напрокат, 2015

Дак Харрис успешен во всех смыслах: у него есть отличная работа, большая зарплата и красивая девушка, на которой он планирует жениться. Единственной сложностью становится поиск шафера — все друзья почему-то отказываются от этой почетной роли. Харрис обращается в специальное агентство и берет шафера, а заодно и новых друзей, напрокат. Но станет ли такая свадьба тем, о чем мечтали Даг и его невеста?