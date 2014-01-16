Страна Германия / США / Великобритания / Израиль

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 2014

Премьера онлайн 28 сентября 2014

Премьера в мире 16 января 2014

Дата выхода 19 марта 2015 Россия Арена 16+ 19 марта 2015 Беларусь 7 ноября 2014 Великобритания 23 апреля 2015 Италия 19 марта 2015 Казахстан 17 октября 2014 Канада 16 января 2014 США 19 марта 2015 Украина

MPAA PG-13

Сборы в мире $339 208

Производство A List Films, Telepool, Uzrad Productions