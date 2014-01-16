Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сын Хамас
Постер фильма Сын Хамас
Постер фильма Сын Хамас
Постер фильма Сын Хамас
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Сын Хамас

Сын Хамас

The Green Prince 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История секретного израильского агента Мосаба Хассана Юсефа, сына одного из лидеров Хамаса, который был завербован израильскими спецслужбами и под кличкой «Зелёный принц» в течение более десяти лет занимался шпионажем в пользу Израиля.
Сын Хамас - трейлер
Сын Хамас  трейлер
Страна Германия / США / Великобритания / Израиль
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 28 сентября 2014
Премьера в мире 16 января 2014
Дата выхода
19 марта 2015 Россия Арена 16+
19 марта 2015 Беларусь
7 ноября 2014 Великобритания
23 апреля 2015 Италия
19 марта 2015 Казахстан
17 октября 2014 Канада
16 января 2014 США
19 марта 2015 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $339 208
Производство A List Films, Telepool, Uzrad Productions
Другие названия
The Green Prince, A zöld herceg - A Hamasz fia, Der grüne Prinz, Ha'nasikh ha'yarok, Il figlio di Hamas, O Príncipe Verde, Son of Hamas, Spion for Israel, Yasil Sahzade, Zelený princ, Zielony książę, Сын Хамаса, 哈瑪斯之子
Режиссер
Надав Ширман
В ролях
Мосаб Хассан Юсеф
Гонен Бен Ицхак
Шейх Хассан Юзеф
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сын Хамас
Стронг-Айленд 6.4
Стронг-Айленд (2017)
Лжец, Великий и Ужасный 6.7
Лжец, Великий и Ужасный (2017)
Расплата 7.2
Расплата (2010)
Измена 6.8
Измена (2007)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Сын Хамас - трейлер
Сын Хамас Трейлер
Сын Хамас - трейлер с закадровым переводом
Сын Хамас Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше