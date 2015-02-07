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Дневник горничной Дневник горничной
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Journal d'une femme de chambre

Дневник горничной, 2015

2015 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действия киноленты происходят во Франции XIX столетия. Главная героиня, Селестина – молодая, привлекательная и эмоциональная девушка. Став взрослой, она подрабатывает горничной то в одном доме, то в другой. Ее внешность постоянно становится поводом для знаков внимания, и Селестине постоянно приходится менять место работы. Однажды она оказывается в провинциальном городке, в доме семейства Ланлэр. Хозяева хорошо платят, но девушке приходится разрываться между похотливым помещиком и его склочной ревнивой супругой…

  • Костюмированная драма стала номинантом премии на Каннском фестивале.
  • Режиссер картины, Бенуа Жако, изначально планировал, что главную роль сыграет Марион Котийяр. Если бы актриса согласилась, это была бы ее вторая работа в тандеме с Жанной Моро. Марион играла младшую версию героини Моро в фильме «Лиза».
  • Сюжет основан на литературном произведении Октава Мирбо. Это третья экранизация этого романа. Первые две версии были созданы более 50 лет назад.
  • Образ Селестины во французской литературе – почти нарицательный, в период создания романа вызвал резонанс в обществе и масштабный скандал – ведь это правдивый взгляд на высокое общество, оскверняющий его.

Горничная Селестина, чья сексапильная внешность — неизменный объект мужского внимания, уехав из Парижа, поступает на службу в семью провинциальных помещиков Ланлэр. В этом доме она вынуждена постоянно лавировать между обитателями, прислуживая властной и скаредной хозяйке и давая отпор приставаниям ее похотливого супруга. Чувствуя себя чужой в этой обители достатка, Селестина все больше сближается с молчаливым слугой-садовником Жозефом, чья брутальная натура пленяет ее уязвленную женственность…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 июня 2015
Премьера онлайн 1 августа 2015
Премьера в мире 7 февраля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Бенуа Жако
Бенуа Жако
В ролях
Леа Сейду
Леа Сейду
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Клотильд Молле
Херв Пьер
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Все актеры и съемочная группа
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Дневник горничной
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18 июня 2015 00:00
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