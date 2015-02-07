Дневник горничной, 2015

Действия киноленты происходят во Франции XIX столетия. Главная героиня, Селестина – молодая, привлекательная и эмоциональная девушка. Став взрослой, она подрабатывает горничной то в одном доме, то в другой. Ее внешность постоянно становится поводом для знаков внимания, и Селестине постоянно приходится менять место работы. Однажды она оказывается в провинциальном городке, в доме семейства Ланлэр. Хозяева хорошо платят, но девушке приходится разрываться между похотливым помещиком и его склочной ревнивой супругой…