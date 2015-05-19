В центре сюжета фильма - пять сестер-школьниц, живущих в деревушке на севере Турции. Однажды консервативные соседи замечают, что девочки чересчур свободно, на их взгляд, ведут себя с мальчишками-одноклассниками. Скоро благодаря этим “доброжелателям” сестрам приходится попрощаться с учебой в школе и заняться домашним хозяйством. Мало того, девочек хотят как можно скорее выдать замуж, однако героини не собираются мириться с такой участью. Они намерены доказать местному обществу, что выбор собственного пути - их неотъемлемое право.