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Постер фильма Мустанг
7.7
Мустанг - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мустанг
7.7

Мустанг

, 2015
Mustang
Франция, Германия, Турция, Катар / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мустанг
7.7
Мустанг - Дублированный трейлер
Мустанг  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В центре сюжета фильма - пять сестер-школьниц, живущих в деревушке на севере Турции. Однажды консервативные соседи замечают, что девочки чересчур свободно, на их взгляд, ведут себя с мальчишками-одноклассниками. Скоро благодаря этим “доброжелателям” сестрам приходится попрощаться с учебой в школе и заняться домашним хозяйством. Мало того, девочек хотят как можно скорее выдать замуж, однако героини не собираются мириться с такой участью. Они намерены доказать местному обществу, что выбор собственного пути - их неотъемлемое право.

  • “Мустанг” - первый полнометражный фильм, снятый режиссером Дениз Гамзе Эргювен. 
  • К моменту начала съемок Дениз Гамзе Эргювен была на 13-й неделе беременности, а к завершению - на 20-й. 
  • В пятерке исполнительниц главных ролей лишь Элит Эшчан ранее появлялась на экране в картинах “Пять времен”, “Судьбы сестер”, “Это жизнь” и других. Для остальных юных актрис “Мустанг” стал дебютным фильмом. 
  • В одном из интервью актер и режиссер Джеймс Франко признался, что считает “Мустанг” лучшим фильмом 2015 года. 
  • На футболке одной из героинь фильма можно увидеть хештег #DirenGezi, который использовался противниками авторитарного режима в Турции в 2013 году. 

В деревне на севере Турции пятеро сестер-подростков возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Консервативные воспитатели считают эти невинные игры непозволительными и всерьез берутся за воспитание девушек. Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются приготовления к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые девушки не собираются мириться с традициями, ограничивающими их свободу…

В ролях

Гюнеш Шенсой
Lale
Элит Ишчан
Ece
Нихал Г. Колдаш
The Grandmother
Айберк Пекджан
Erol
Бурак Йийит
Yasin
Дога Зейнеп Догуслу
Nur
Туба Сунгуролу
Selma
Илаида Акдоган
Илаида Акдоган
Sonay
Bahar Kerimoglu
Dilek
Эрол Афсин
Эрол Афсин
Osman
Режиссер Дениз Гамзе Эргювен
Сценарист Алис Винокур, Дениз Гамзе Эргювен
Композитор Уоррен Эллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Турция / Катар
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 12 сентября 2015
Премьера в мире 19 мая 2015
Дата выхода
15 октября 2015 Россия Arthouse 12+
23 июня 2016 Австралия
23 марта 2016 Австрия 12
14 января 2016 Аргентина
15 октября 2015 Беларусь
12 августа 2015 Бельгия
7 октября 2016 Болгария
25 февраля 2016 Боливия
13 ноября 2015 Бразилия
13 мая 2016 Великобритания
20 января 2016 Венгрия 16
29 апреля 2016 Венесуэла
25 февраля 2016 Германия
28 апреля 2016 Гонконг
10 декабря 2015 Греция
31 марта 2016 Дания
17 сентября 2015 Израиль
13 мая 2016 Ирландия 15
11 марта 2016 Испания
29 октября 2015 Италия
15 октября 2015 Казахстан
17 июня 2015 Канада 14A
31 декабря 2015 Колумбия
9 ноября 2015 Латвия
5 февраля 2016 Мексика
1 октября 2015 Нидерланды
26 февраля 2016 Норвегия
8 апреля 2016 Польша
18 февраля 2016 Португалия M/12
1 января 2016 Румыния
20 ноября 2015 США
25 марта 2016 Тайвань
23 октября 2015 Турция
15 октября 2015 Украина
14 января 2016 Уругвай
1 апреля 2016 Финляндия
17 июня 2015 Франция
25 февраля 2016 Чили
18 февраля 2016 Швейцария 12
4 марта 2016 Швеция 15
22 января 2016 Эстония
17 марта 2016 Южная Корея 15
11 июня 2016 Япония G
MPAA PG-13
Бюджет €1 300 000
Сборы в мире $5 274 664
Производство CG Cinéma, Vistamar Filmproduktion, Uhlandfilm
Другие названия
Mustang, Mustang: Belleza salvaje, Мустанг, Cinco Graças, Mustang - belleza salvaje, Mustanges, Mustangs, Mustanq, Yeladot pere, Ατίθασες, मस्तांग, 少女離家記, 裸足の季節, 野马, 锁不住的青春, 무스탕: 랄리의 여름

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
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Трейлеры фильма

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Мустанг - Дублированный трейлер
Мустанг Дублированный трейлер
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Новости о фильме

Смотреть кино можно будет во время велотренировки
29 июня 2017 18:01 Смотреть кино можно будет во время велотренировки 6 июля стартуют необычные показы от фитнес-сети World Class и онлайн-кинотеатра Tvzavr, которые предлагают смотреть фильмы во время велотренировок.В программе – лауреаты Каннского фестиваля,

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