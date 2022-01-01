За чужие грехи, 2015

Актриса Светлана Тимофеева-Летуновская («Когда ее совсем не ждешь») и Андрей Егоров, исполнитель главной роли в знаменитом фильме «Время танцора» Вадима Абдрашитова, в мелодраме «За чужие грехи» режиссера Сергея Борчукова («Вангелия», «Валькины несчастья», «Когда цветет сирень»). Шуре 45 лет, она потеряла мужа и живет вместе со своим сынком Игорем, 25-летним парнем, за которым закрепилось амплуа подкаблучника. Он обожает свою жену, а она нагло пользуется этим и изменяет Игорю направо и налево. Шура готова защищать своего сына до последнего, но любовь к этой роковой женщине ослепила Игоря, и по ее просьбе он разменивает их общую квартиру и выселяет маму в коммуналку. Летом, отдыхая в деревне, Шура знакомится с Федором – простым работящим мужчиной, который так же страдает от своей жены Нинки, как и сын Шуры – от своей. Федору сразу понравилась добрая и честная Шура. Но она не хочет разрушать его семью и уезжает обратно в город. Тем временем, Нинка крадет у мужа все деньги и бросает его.