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Постер фильма Жизнь в эпоху самолетов
7.3
Киноафиша Фильмы Жизнь в эпоху самолетов
7.3

Жизнь в эпоху самолетов

, 2015
Living in the Age of Airplanes
США / документальный / 18+
Постер фильма Жизнь в эпоху самолетов
7.3

О фильме

Удивительно, но еще каких-то сто лет назад никто и подумать не мог, что можно будет путешествовать максимально быстро вдоль и поперек через всю землю. Тогда все передвигались на суднах, обычно поездка от Саутгемптона до Нью-Йорка занимала около двух недель. То есть, чтобы пересечь океан требовалось в среднем около 14 дней. Сейчас же современные технологии достигли апогея в рамках своего времени: мы с легкостью можем путешествовать куда угодно тратя на это не более 15 часов. Ныне конструкторы самолетов удивляют все больше и больше: компонент комфорта балансирует с безопасностью.

Предлагаем вам отведать потрясающий фильм, который навсегда оставит отпечаток позитива и ярких эмоций у вас в памяти, а голливудский актер Харрисон Форд только усилит ощущения.

В ролях

Харрисон Форд
Харрисон Форд
Narrator
Режиссер Брайан Тервиллингер
Сценарист Jessica Grogan, Брайан Тервиллингер
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 25 октября 2016
Премьера в мире 1 апреля 2015
Дата выхода
1 апреля 2015 Россия 12+
25 апреля 2015 США
Производство Terwilliger Productions
Другие названия
Living in the Age of Airplanes, Aviation: The Invisible Highway, Жизнь в эпоху самолётов, 飛行時代, Авиация: Невидимое шоссе

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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