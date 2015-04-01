Удивительно, но еще каких-то сто лет назад никто и подумать не мог, что можно будет путешествовать максимально быстро вдоль и поперек через всю землю. Тогда все передвигались на суднах, обычно поездка от Саутгемптона до Нью-Йорка занимала около двух недель. То есть, чтобы пересечь океан требовалось в среднем около 14 дней. Сейчас же современные технологии достигли апогея в рамках своего времени: мы с легкостью можем путешествовать куда угодно тратя на это не более 15 часов. Ныне конструкторы самолетов удивляют все больше и больше: компонент комфорта балансирует с безопасностью.

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