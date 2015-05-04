Код Каина, 2015

Это дебютный фильм для выходца с Украины Уильяма де Виталя и Дениса Соболева, разделивших режиссёрское кресло. Примечательно, что в картине задействованы как отечественные, так и американские актёры, причём далеко не второсортные. Главную роль исполнил Эрик Робертс, брат всемирно известной Джулии Робертс. Его коллегами стали такие русские актёры, как Алексей Серебряков и Руслан Чернецкий. А сам фильм был выпущен в Беларуси, собрав в себе поистине интернациональный состав.

Библейские сюжеты остаются актуальными и в наши дни. В современности было выведено такое понятие, как «Код Каина». Это тот самый ген, который вызывает в человеке вражду и агрессию, а также заставляет убивать. Сара Огден берёт на себя смелость провести тщательное исследование этого гена, для чего вынуждена отправиться в Европу и найти там человека, в котором он чрезмерно активен. Но природа кода оказывается крайне противоречивой, и женщине придётся столкнуться с совершенно неожиданными последствиями. Сумеет ли она ответить на все вопросы?