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Code of Cain

Код Каина, 2015

2015 / Беларусь
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Причины посмотреть О фильме

Это дебютный фильм для выходца с Украины Уильяма де Виталя и Дениса Соболева, разделивших режиссёрское кресло. Примечательно, что в картине задействованы как отечественные, так и американские актёры, причём далеко не второсортные. Главную роль исполнил Эрик Робертс, брат всемирно известной Джулии Робертс. Его коллегами стали такие русские актёры, как Алексей Серебряков и Руслан Чернецкий. А сам фильм был выпущен в Беларуси, собрав в себе поистине интернациональный состав.

 

Библейские сюжеты остаются актуальными и в наши дни. В современности было выведено такое понятие, как «Код Каина». Это тот самый ген, который вызывает в человеке вражду и агрессию, а также заставляет убивать. Сара Огден берёт на себя смелость провести тщательное исследование этого гена, для чего вынуждена отправиться в Европу и найти там человека, в котором он чрезмерно активен. Но природа кода оказывается крайне противоречивой, и женщине придётся столкнуться с совершенно неожиданными последствиями. Сумеет ли она ответить на все вопросы?

В основе сюжета лежит Библейская история о Каине и Авеле, которая вновь оживает в современном мире. Успешная американская журналистка Сара Огден — агент тайного общества, которое исследует «Код Каина» — ген, толкающий человека на путь ненависти, предательства, убийства, несущий угрозу всему мирозданию. Для выполнения очередной миссии Сара отправляется в Восточную Европу на поиски носителя рокового гена. Удастся ли разрешить конфликт, когда ошибки уже допущены, обида нанесена и гнев, словно бушующее пламя, охватывает души и сердца людей? Смогут ли силы любви и примирения предотвратить трагедию или жестокого финала не избежать?

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 мая 2015
Премьера в мире 4 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Nonstop MEDIA
Режиссер
Уильям Де Виталь
Уильям Де Виталь
В ролях
Сэлли Кёркленд
Сэлли Кёркленд
Наташа Алам
Наташа Алам
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Евгений Шмарловский
Евгений Шмарловский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Код Каина 2 постера
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Брат, братан, братишка   Сюжет русско-украинско-беларусско-германо-американского триллера «Код Каина» непросто обрисовать в паре слов. Есть два брата-десантника, Павел и Егор, один приревновал девушку-репортёршу к другому и объявляет ему войну. Есть американская журналистка, которую Эрик Робертс (давайте уже признаем, что в последние годы актёр играет самого себя) отправляет во взбунтовавшийся против действующей власти Минск. Журналистка принадлежит к некоему…
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