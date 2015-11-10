Виктор Франкенштейн, 2015

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Роман Мэри Шелли, экранизированный и переосмысленный вдоль и поперек, уже вряд ли когда-нибудь перестанет быть площадкой для все новых и новых опытов. Еще в 2004-м известный франкфуртско-нью-йоркский кинорасчленитель Маркус Ниспель сделал для телевидения «Франкенштейна» (очень, кстати, недурного), обновленный сюжет которого, придуманный Дином Кунцем, разворачивается в XXI веке в Новом Орлеане. Пол Макгиган пошел по другому пути: его «Виктор Франкенштейн» – своего рода стимпанк-версия, где… Читать