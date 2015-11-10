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Виктор Франкенштейн Виктор Франкенштейн
Киноафиша Фильмы Виктор Франкенштейн
Frankenstein

Виктор Франкенштейн, 2015

2015 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Викторианская Англия. Молодой мужчина, обладающий обширными знаниями в области медицины, вынужден работать в цирке из-за своего уродливого горба. По случайному стечению обстоятельств, студент-медик Виктор Франкенштейн замечает талант горбуна и нанимает его помощником. Мужчина получает от своего нового работодателя имя Игорь и начинает помогать Франкенштейну в его странных экспериментах по оживлению трупов.

  • Поскольку Дэниел Рэдклифф не хотел носить парик, а отращивание собственных  длинных волос заняло бы слишком много времени, актеру пришлось сделать наращивание волос и ходить с такой прической на протяжении всего периода съемок. 
  • Особенность этого фильма заключается в том, что вся история рассказана с точки зрения Игоря. Однако такого персонажа не было в оригинальном романе Мэри Шелли “Франкенштейн”. 
  • Спенсер Уайлдинг сыграл в фильме две роли: силача в цирке в начале фильма и монстра Прометея. 
  • На вечеринке Виктор в мгновение ока поднимается по лестнице и встает рядом с Игорем. Игорь удивляется, начинает что-то говорить, затем останавливается. Это отсылка к фильму “Молодой Франкенштейн”. 
  • Плоская макушка монстра — отсылка в фильму 1931 года. 
  • В качестве замка на вершине утеса снимали замок Данноттар в Абердиншире. В августе 1894 года этот замок посещал Брэм Стокер, и многие считают, что именно он вдохновил его на создание замка Дракулы. 

Увидев историю глазами Игоря, мы узнаем о темных тайнах юного помощника Франкенштейна и об их искупительной дружбе, а также станем свидетелями превращения творения доктора в человека и легенду, каким мы знаем монстра сейчас.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 ноября 2015
Премьера в мире 10 ноября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Пол МакГиган
Пол МакГиган
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Джессика Браун-Финдли
Джессика Браун-Финдли
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Роман Мэри Шелли, экранизированный и переосмысленный вдоль и поперек, уже вряд ли когда-нибудь перестанет быть площадкой для все новых и новых опытов. Еще в 2004-м известный франкфуртско-нью-йоркский кинорасчленитель Маркус Ниспель сделал для телевидения «Франкенштейна» (очень, кстати, недурного), обновленный сюжет которого, придуманный Дином Кунцем, разворачивается в XXI веке в Новом Орлеане. Пол Макгиган пошел по другому пути: его «Виктор Франкенштейн» – своего рода стимпанк-версия, где…
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