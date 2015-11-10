Виктор Франкенштейн, 2015

Викторианская Англия. Молодой мужчина, обладающий обширными знаниями в области медицины, вынужден работать в цирке из-за своего уродливого горба. По случайному стечению обстоятельств, студент-медик Виктор Франкенштейн замечает талант горбуна и нанимает его помощником. Мужчина получает от своего нового работодателя имя Игорь и начинает помогать Франкенштейну в его странных экспериментах по оживлению трупов.
Увидев историю глазами Игоря, мы узнаем о темных тайнах юного помощника Франкенштейна и об их искупительной дружбе, а также станем свидетелями превращения творения доктора в человека и легенду, каким мы знаем монстра сейчас.