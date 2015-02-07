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Чайки
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Чайки, 2015

2015 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Это история калмыцкой женщины, живущей в небольшом приморском городе и мечтающей изменить свою судьбу. Эльзу нельзя назвать счастливой: она давно не любит своего мужа, работающего, как и большинство местных жителей, рыбаком. Героиня хочет уйти из дома, но никак не может решиться на столь кардинальный поступок. Неожиданно ее муж погибает. Это событие заставляет молодую вдову задуматься о том, чего же она действительно хочет от жизни. На самом ли деле ей нужна свобода, о которой она так долго мечтала?

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 октября 2015
Премьера в мире 7 февраля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Элла Манжеева
В ролях
Евгения Манджиева
Сергей Адьянов
Евгений Сангаджиев
Евгений Сангаджиев
Дмитрий Мукеев
Любовь Убушиева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чайки 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучший дебют
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10 громких дебютов российских режиссеров Знаменитые режиссёры годами формируют свой авторский почерк, однако зачастую уже в дебютных работах видны те черты, которые позднее станут визитной карточкой автора. В нашей новой подборке мы расскажем вам о самых многообещающих дебютах российских режиссёров, которые были отмечены наградами как у нас, так и за границей.
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23 сентября 2021 21:17
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