Чайки, 2015

Это история калмыцкой женщины, живущей в небольшом приморском городе и мечтающей изменить свою судьбу. Эльзу нельзя назвать счастливой: она давно не любит своего мужа, работающего, как и большинство местных жителей, рыбаком. Героиня хочет уйти из дома, но никак не может решиться на столь кардинальный поступок. Неожиданно ее муж погибает. Это событие заставляет молодую вдову задуматься о том, чего же она действительно хочет от жизни. На самом ли деле ей нужна свобода, о которой она так долго мечтала?