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Самый лучший день, 2015

2015 / Россия
6.0 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Капитан Петр Васютин — провинциальный инспектор ДПС и настоящий счастливчик, ведь он собирается жениться на красавице Оле, в которую влюбился с первого взгляда и ради которой смог стать другим человеком: повзрослеть, бросить пить и гулять.

Сначала все идет идеально: кольцо, предложение, согласие и пылкие слова любви, но затем происходит непредвиденное. Накануне сватовства с участием родителей в служебную машину Васютина врезается автомобиль скандальной московской поп-звезды Алины Шепот. За рулем оказывается сама Алина, причем в очень нетрезвом состоянии. Сначала Васютин пытается призвать девушку к порядку и составить на нее протокол о вождении в пьяном виде, но сексапильная певица, стремясь избежать проблем, включает свое обольщение на полную мощь и решает соблазнить простоватого инспектора.

Искушение следует за искушением, и под столь агрессивным напором Васютин понемногу сдается. Все его планы начинают рушиться, а светлые помыслы уходят на второй план. И бедному Васютину невдомек, что любые похождения звезд моментально становятся достоянием общественности...

«Самый лучший день» – проект в комедийном жанре от команды создателей знаменитого «Горько!» (2013), во главе с режиссером Жорой Крыжовниковым и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Изюминка ленты в том, что эпизоды фильма чередуются с караоке-хитами, во время которых на экране будут титры со словами песен, для зрителей, желающих попеть вместе с киногероями.

 Съемки комедии-караоке «Самый лучший день» проводились в Подмосковье, в Тульской области (г. Ефремов), в Липецкой области, Казани.

Для актрисы Елены Яковлевой «Самый лучший день» стал «певческим дебютом» — она спела песню Старинные часы, раньше она никогда этого не делала, снимаясь во множестве фильмов.

Караоке репертуар «Самого лучшего дня» включает полюбившиеся россиянами хиты таких звезд, как Алла Пугачева, Григорий Лепс, группа «ВИА Гра» и др.

На съемках танцевальных сцен было задействовано около 50 профессиональных танцоров под управлением хореографа Олега Глушкова, работавшего над фильмами “Стиляги” и “Оттепель”.

Самый кассовый российский фильм 2015 года, собравший в прокате 10,5 миллионов долларов, что более чем в пять раз превышает его бюджет.

Сценарий основан на пьесе А.Н. Островского “Старый друг лучше новых двух”.

Режиссер фильма Жора Крыжовников признался, что ему очень не понравилось смотреть фильм по ТВ из-за рекламных пауз, портящих всё впечатление.

Режиссер Жора Крыжовников позиционирует фильм как “караоке-комедию”: игровые эпизоды в нем чередуются с музыкальными номерами, которые сопровождаются титрами, как в караоке.

Съемки картины проходили с мая по сентябрь 2015 года в Коломне, Подольске, Троицке, Ефремове и Туле.

Для продвижения фильма создателями был запущен всероссийский “караоке-марафон”. В событии приняли участие 8 городов. По условиям, город в котором на “марафоне” собралось больше всего людей становился победителем. Наибольшее число участников оказалось в Казани — 2743 человека. В городе-победителе прошла премьера фильма, на которую приехал исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев.

За роль Татьяны актриса Елена Яковлева получила премию “Золотой орел” в номинации “Лучшая женская роль второго плана”.

Актриса Юлия Александрова была вынуждена стать блондинкой, чтобы визуально контрастировать со своей “противницей” Ольгой Серябкиной.

В одной из сцен персонажи фильма поют песню “Мама Люба” группы “Серебро” во время вождения автомобиля. Это отсылка к официальному клипу песни, сделанному в аналогичном стиле. Ольга Серябкина, сыгравшая Алину Шепот, в то же самое время являлась участницей группы “Серебро”.

Еще до премьеры фильма в интернете появился эпизод, в котором Оля идет по городу поет песню “I will survive”. Он примечателен тем, что снят одним планом. По словам режиссера Жоры Крыжовникова, на репетиции этого эпизода было потрачено два дня. В день съемок было сделано семь дублей, один из которых оказался удачным.

По словам Жоры Крыжовникова, песни к фильму отбирались исходя из двух критериев: во-первых, они должны были подходить к ситуации, в которых поются, во-вторых, песни должны были быть популярными на праздниках и в караоке-барах.

Ранее в кинематографе уже были примеры “фильмов-караоке”. В 20-е и 30-е годы в США в таком виде показывались некоторые мультфильмы Уолта Диснея, позднее были выпущены караоке-версии фильмов “Бриолин” и “Холодное сердце”. Такой формат музыкальных фильмов очень популярен в Индии.

Провинциальный дпсник Петя Васютин собирается жениться на любимой Оле, но поддается блеску столичной поп-звезды. Попавшись ему пьяной за рулем, та соблазняет Петю, чтобы избежать наказания. Потеряв невесту и престижную работу, Васютин собирается топиться… но вдруг и сам становится телезвездой. Вот только слава, о которой Петя так мечтал, не приносит ему счастья. И тогда он решает вернуть Олю…

6.0 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 декабря 2015
Премьера в мире 24 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Все актеры и съемочная группа
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В канун этого Нового Года заблиставшая сравнительно недавно звезда современного российского кинематографа по имени Жора Крыжовников дарит зрителям повод не только вновь насладиться любимыми отечественными хитами, но и самим поучаствовать в их исполнении. Добавив к слову «комедия» приписку «караоке», дав главным героям в руки микрофоны, чтобы они могли петь при каждом удобном случае, и поместив закрашиваемый текст на экран, режиссёр претендует на создание совершенно…
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ККК 31 января 2016, 23:00
Ох и мерзость! Самое плохое, что в нем снимаются легендарные актеры Чурикова, Боярский, Яковлева! Плохо еще , что эта мерзость в душе прорастает.
z777 31 января 2016, 23:00
если вам хочется смотреть весь фильм на тупые пьяные рожи и на полусумасшедшую чурикову то не пропустите этот типа фильм
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