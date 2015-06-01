В центре сюжета - история двух семей, а также вечные распри отцов и детей. Саня родился и вырос в провинции, лишь недавно его семья смогла перебраться из маленького городка в Москву. Пока отец и мать экономят на каждой мелочи, пытаясь расплатиться за жилье, Саня находит себе легкий, но противозаконный заработок. Не ладятся отношения и в состоятельной семье - студент Никита, сын богатых родителей, вопреки их воле тратит время не на учебу, а на тусовки. Как представителям разных поколений найти общий язык?