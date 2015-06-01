Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Принцип Талиона
1 постер
Киноафиша Фильмы Принцип Талиона

Принцип Талиона

The Trial 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В центре сюжета - история двух семей, а также вечные распри отцов и детей. Саня родился и вырос в провинции, лишь недавно его семья смогла перебраться из маленького городка в Москву. Пока отец и мать экономят на каждой мелочи, пытаясь расплатиться за жилье, Саня находит себе легкий, но противозаконный заработок. Не ладятся отношения и в состоятельной семье - студент Никита, сын богатых родителей, вопреки их воле тратит время не на учебу, а на тусовки. Как представителям разных поколений найти общий язык?

  • Премьера картины состоялась на международном фестивале мотивационного кино Bridge of Arts, который проходил в Ростове-на-Дону. Помимо “Принципа Талиона”, в конкурсную программу вошли фильмы малазийских, китайских, индийских и других режиссеров.  
  • Название фильма отсылает к категории юриспруденции, согласно которой за преступление назначается равномерное наказание. Проще всего этот принцип иллюстрируется известным выражением “око за око, зуб за зуб”. 
  • Основная часть материала была отснята под руководством Лилии Трофимовой, однако она покинула проект еще до его завершения. В итоге вторым режиссером стала Алиса Курганская. 
  • Александр Наумов (Вася) и Анна Легчилова (Галя) ранее снимались вместе в сериале “Дальнобойщики” (2001-2012).

Герои фильма страдают от непонимания и дефицита родительской любви. У Никиты есть все, он ничего не боится, если что — папа прикроет. Но у него нет мечты. Саша — наоборот, готов заниматься чем угодно, чтобы заработать на свою мечту — дорогой автомобиль. Родители обоих не понимают чего не хватает, и что не устраивает этих «новых взрослых». Сюжет фильма столкнет таких разных людей, а принцип Талиона расскажет нам о «воздаянии равным».

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 июня 2015
Дата выхода
1 июня 2015 Россия 12+
1 июня 2015 Казахстан
1 июня 2015 Украина
Другие названия
The Trial, Lex Talionis
Режиссер
Лилия Трофимова
Лилия Трофимова
Алиса Курганская
В ролях
Александр Наумов
Александр Наумов
Анна Легчилова
Анна Легчилова
Полина Уварова
Иван Соловьев
Иван Соловьев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Принцип Талиона
Небо падших 5.4
Небо падших (2014)
Солнечный удар 6.2
Солнечный удар (2014)
Ася 0.0
Ася (2011)
Ловитор 6.2
Ловитор (2005)
После жизни 3.2
После жизни (2008)
Семья 7.1
Семья (2008)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше