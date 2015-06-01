В центре сюжета - история двух семей, а также вечные распри отцов и детей. Саня родился и вырос в провинции, лишь недавно его семья смогла перебраться из маленького городка в Москву. Пока отец и мать экономят на каждой мелочи, пытаясь расплатиться за жилье, Саня находит себе легкий, но противозаконный заработок. Не ладятся отношения и в состоятельной семье - студент Никита, сын богатых родителей, вопреки их воле тратит время не на учебу, а на тусовки. Как представителям разных поколений найти общий язык?
Герои фильма страдают от непонимания и дефицита родительской любви. У Никиты есть все, он ничего не боится, если что — папа прикроет. Но у него нет мечты. Саша — наоборот, готов заниматься чем угодно, чтобы заработать на свою мечту — дорогой автомобиль. Родители обоих не понимают чего не хватает, и что не устраивает этих «новых взрослых». Сюжет фильма столкнет таких разных людей, а принцип Талиона расскажет нам о «воздаянии равным».
|1 июня 2015
|Россия
|12+
|1 июня 2015
|Казахстан
|1 июня 2015
|Украина