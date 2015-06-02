Человек против, 2015

Даг Вудс, профессиональный выживальщик и ведущий популярного телешоу «Человек против», в одиночку занимается выживанием в глухом лесу, не имея при себе никаких припасов или специальных приспособлений. Поначалу все проходит вполне успешно, и Вудс снимает все свои действия на видеокамеры. Однако за пять дней до срока, на который запланирована его эвакуация из леса, Даг понимает, что он не один: кто-то или что-то наблюдает за ним из лесной чащи, и любая ошибка Вудса может стать для него последней, когда неизвестный решит начать действовать...