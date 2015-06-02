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Человек против Человек против
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Man Vs.

Человек против, 2015

2015 / Канада
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Даг Вудс, профессиональный выживальщик и ведущий популярного телешоу «Человек против», в одиночку занимается выживанием в глухом лесу, не имея при себе никаких припасов или специальных приспособлений. Поначалу все проходит вполне успешно, и Вудс снимает все свои действия на видеокамеры. Однако за пять дней до срока, на который запланирована его эвакуация из леса, Даг понимает, что он не один: кто-то или что-то наблюдает за ним из лесной чащи, и любая ошибка Вудса может стать для него последней, когда неизвестный решит начать действовать...

  • Фильм снят в популярном формате “найденной пленки”, в котором все основное действие картины представляется зрителю в виде найденных реальных материалов c каких-либо видеоносителей, оставшихся после пропажи основных героев. 
  • Фильм был вдохновлен документальной телепередачей «Наука выживать» с канадским выживальщиком Лесом Страудом. Оба героя часто используют идентичные техники выживания, например, добыча огня с помощью банки из-под лимонада. 
  • Фильм был полностью снят в канадском национальном парке Роквуд, находящемся в 12 киломатрах к северо-востоку от Гуэлфа. Заповедник Роквуд известен своими высокими деревьями, а также руинами старого завода, пещерами и быстрыми реками. 

Дaг Вудс может спокойно выжить в любых условиях. Он знает, что воду можно добыть из кактуса, и никогда не ошибется при определении частей света. Вудс — профессиональный «выживатель». В этом фильме он окажется вдали от цивилизации на пять дней, в течение которых должен будет испытать все свои знания.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 июня 2015
Премьера в мире 2 июня 2015
Возраст 18+
Режиссер
Адам Мэсси
В ролях
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос
Майкл Крэм
Майкл Крэм
Келли Фэнсон
Алекс Харзи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек против 2 постера
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Человек против смотреть онлайн

Человек против
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