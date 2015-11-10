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Танец с Марго
Киноафиша Фильмы Танец с Марго
Bailando con Margot

Танец с Марго, 2015

2015 / Куба
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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 ноября 2015
Премьера в мире 10 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Артуро Сантана
В ролях
Мирта Ибарра
Ениссе Сория
Эдвин Фернандес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танец с Марго 1 постер
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