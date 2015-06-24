Дом для русалок, 2015

55-летний провинциальный одиночка Аймас узнает о гибели единственной дочери. Но вскоре встречает похожую на нее девушку с интересным именем Самал («ветер»). И ведет она себя, как это природное явление…
Он пропустил жизнь, он потерял дочь, но встретил ее — прекрасную и таинственную девушку по имени Самал, что в переводе означает Ветер. Безумным и стремительным порывом она врывается в его жизнь, увлекая в сомнительные авантюры и загадочные истории. Ему кажется, что впервые в жизни обрел близкого человека, он хочет быть рядом с ней всегда. Но как можно стать ближе к ветру и запереть его на замок?