Дом для русалок, 2015

Наша рецензия

Аймас – человек простой. Многого не понимает. Не понимает, зачем ему врет адвокат. Не понимает, зачем молодая девчонка пытается броситься под машину. Зачем она такает с собой пепел погибшей подруги. И почему она все время меняется, все время разная, все время врет… Нет, не казахскому пастуху, лет тридцать просидевшему в степи, решать такие задачки. Да он и не решает. Он даже не пытается понять, почему его так тянет к этой грубоватой девахе. Он просто помогает ей, да и…