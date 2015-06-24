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Dom dlya Samal

Дом для русалок, 2015

2015 / Швеция / Эстония / Казахстан
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

55-летний провинциальный одиночка Аймас узнает о гибели единственной дочери. Но вскоре встречает похожую на нее девушку с интересным именем Самал («ветер»). И ведет она себя, как это природное явление…

  • Премьера фильма состоялась на 38-м Московском международном кинофестивале. Второй показ — на 23-м фестивале «Окно в Европу». Лента названа «Лучшим фильмом Центральной Азии» по итогам Национальной премии «Ак Илбирс-2016».
  • В проекте приняли участие кинематографисты из Казахстана, Германии, Узбекистана, Эстонии и Швеции.
  • Музыка к проекту создана Дмитрием Яновым-Яновским и группой Two Siberians.
  • Это уже 25-я по счету работа актрисы Шахзоды Матчановой.
  • Сейдулла Молдаханов, сыгравший главную мужскую роль, отлично известен российскому зрителю по многим фильмам: это «Сердца трех» (1997), «Адмиралъ» (2008), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011), « сериалы «Марлен», «Адаптация», «Екатерина: Взлет». Актер играет в театре «Ильхом» в Ташкенте, преподает актерское мастерство. 
  • В этом же театре играет Юлия Усадова. Это ее дебют в кино.
  • Режиссер и сценарист Ёлкин Туйчиев до этой работы снял 14 полнометражных лент. Дебютировал короткометражкой «Февраль» в 1999. Об этом своем проекте он говорит, что его не учили становиться замеченным, модным и знаменитым, а учили снимать хорошее кино. То есть фильм не коммерческий.

Он пропустил жизнь, он потерял дочь, но встретил ее — прекрасную и таинственную девушку по имени Самал, что в переводе означает Ветер. Безумным и стремительным порывом она врывается в его жизнь, увлекая в сомнительные авантюры и загадочные истории. Ему кажется, что впервые в жизни обрел близкого человека, он хочет быть рядом с ней всегда. Но как можно стать ближе к ветру и запереть его на замок?

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 июля 2015
Премьера в мире 24 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Елкин Туйчиев
Елкин Туйчиев
В ролях
Юлия Усадова
Юлия Усадова
Шахзода Матчанова
Шахзода Матчанова
Сейдулла Молдаханов
Сейдулла Молдаханов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом для русалок 2 постера
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Аймас – человек простой. Многого не понимает. Не понимает, зачем ему врет адвокат. Не понимает, зачем молодая девчонка пытается броситься под машину. Зачем она такает с собой пепел погибшей подруги. И почему она все время меняется, все время разная, все время врет… Нет, не казахскому пастуху, лет тридцать просидевшему в степи, решать такие задачки. Да он и не решает. Он даже не пытается понять, почему его так тянет к этой грубоватой девахе. Он просто помогает ей, да и…
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15 июля 2016 22:48
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