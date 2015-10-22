Война полов, 2015

Фильм рассказывает об отвязной компании друзей, которые в сильном подпитии каким-то образом очутились на необитаемом острове, без каких-либо припасов или средств связи, но зато в странных карнавальных костюмов. В попытке выжить ребята попадают в разные комические ситуации, однако все меняется, когда они встречают на другой стороне острова двух девушек, которые совсем не рады их появлению…
Что завтра на рассвете с каждым из нас случится, не знает никто. И когда ТРИ наших героя проснулись на необитаемом острове, в компании ДВУХ красивых… но не очень дружелюбных девушек… да еще без воды и еды… Вот тут они и поняли, что жизнь действительно полна сюрпризов!