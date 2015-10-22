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Война полов Война полов
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Война полов, 2015

2015 / Россия
1.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает об отвязной компании друзей, которые в сильном подпитии каким-то образом очутились на необитаемом острове, без каких-либо припасов или средств связи, но зато в странных карнавальных костюмов. В попытке выжить ребята попадают в разные комические ситуации, однако все меняется, когда они встречают на другой стороне острова двух девушек, которые совсем не рады их появлению… 

  • Идея фильма родилась у его продюсеров Рубена Атояна и Всеволода Зорина после разговора с их другом, который рассказывал о своих приключениях в пустынных лесах Карелии, где он со компанией застрял в лесу без еды и воды. История так впечатлила продюсеров, что они решили использовать ее в качестве основы для своего проекта. 
  • Сценаристом фильма выступил известный российский комедиограф Андрей Курейчик, автор таких хитов проката, как «Елки» и «Любовь-морковь». Написанием шуток для сценария занимались участники команды КВН «Махачкалинские бродяги». 
  • Главные роли потерявшейся молодежи исполнили самые молодые звезды российского телевидения. Особняком среди них стоит Харальд Розенстрем, театральный актер и выпускник экспериментальной лаборатории Кирилла Серебренникова в школе-студии МХАТ, работавший на его же скандальном проекте «Платформа». 
     

Что завтра на рассвете с каждым из нас случится, не знает никто. И когда ТРИ наших героя проснулись на необитаемом острове, в компании ДВУХ красивых… но не очень дружелюбных девушек… да еще без воды и еды… Вот тут они и поняли, что жизнь действительно полна сюрпризов!

1.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 ноября 2015
Премьера в мире 22 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кирилл Кузин
В ролях
Харальд Розенстрем
Харальд Розенстрем
Александр Пальчиков
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Война полов 1 постер
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Война полов
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