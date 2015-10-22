Война полов, 2015

Что завтра на рассвете с каждым из нас случится, не знает никто. И когда ТРИ наших героя проснулись на необитаемом острове, в компании ДВУХ красивых… но не очень дружелюбных девушек… да еще без воды и еды… Вот тут они и поняли, что жизнь действительно полна сюрпризов!