Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Восставшие мертвецы
Dead Rising: Watchtower
Восставшие мертвецы, 2015
2015 / США
Смотреть трейлер
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Жанр:
ужасы
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
История о группе людей, которые пытаются выжить в городе, охваченном зомби-эпидемией.
Развернуть
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
27 марта 2015
Премьера в мире
27 марта 2015
Возраст
18+
Режиссер
Зак Липовски
В ролях
Меган Ори
Роб Риггл
Вирджиния Мэдсен
Киган Коннор Трейси
Джесси Меткалф
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Восставшие мертвецы
Восставшие мертвецы: Конец игры
(2016)
4.8
Лавалантула
(2015)
4.2
Царь скорпионов 4: Утерянный трон
(2014)
4.090909
Мёртвые 2: Индия
(2013)
5.2
Пророчество Судного дня
(2011)
4.1
Смерч из космоса
(2011)
3.6
Хроники мутантов
(2008)
5.8
Лепрекон: Начало
(2014)
3.2
Z
(2019)
5.5
Призраки в Коннектикуте
(2009)
6.9565215
Зловещий свет
(2022)
7.142857
Они наблюдают
(2016)
5.6
7 постеров
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Трейлер 1
Трейлер 2
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить