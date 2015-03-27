Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Восставшие мертвецы Восставшие мертвецы
Киноафиша Фильмы Восставшие мертвецы
Dead Rising: Watchtower

Восставшие мертвецы, 2015

2015 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История о группе людей, которые пытаются выжить в городе, охваченном зомби-эпидемией.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 марта 2015
Премьера в мире 27 марта 2015
Возраст 18+
Режиссер
Зак Липовски
Зак Липовски
В ролях
Меган Ори
Меган Ори
Роб Риггл
Роб Риггл
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Восставшие мертвецы
Восставшие мертвецы: Конец игры
Восставшие мертвецы: Конец игры (2016)
4.8
Лавалантула
Лавалантула (2015)
4.2
Царь скорпионов 4: Утерянный трон
Царь скорпионов 4: Утерянный трон (2014)
4.090909
Мёртвые 2: Индия
Мёртвые 2: Индия (2013)
5.2
Пророчество Судного дня
Пророчество Судного дня (2011)
4.1
Смерч из космоса
Смерч из космоса (2011)
3.6
Хроники мутантов
Хроники мутантов (2008)
5.8
Лепрекон: Начало
Лепрекон: Начало (2014)
3.2
Z
Z (2019)
5.5
Призраки в Коннектикуте
Призраки в Коннектикуте (2009)
6.9565215
Зловещий свет
Зловещий свет (2022)
7.142857
Они наблюдают
Они наблюдают (2016)
5.6
Постер фильма Восставшие мертвецы 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше