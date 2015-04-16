Век Адалин, 2015

Многие думают, что Харрисон Форд озвучивал своего персонажа в молодости. На самом деле актер Энтони Инграбер смог очень похоже изобразить голос Форда.

История о кораблях под Сан-Франциско правдива. Сотни кораблей были брошены полными надежд золотоискателями. Один парень основал спасательную компанию, вытащил часть из них на берег, а часть оставил на плаву, чтобы использовать в качестве складов, пансионатов и даже тюрьмы и церкви.

Когда Адалин идет на новогоднюю вечеринку, чтобы навестить свою подругу Реган, она останавливается и смотрит на свою фотографию, сделанную полвека назад. Она одета в то же самое платье, что и много лет назад. Может быть, это была ее шутка для самой себя, а может быть, дань уважения другому времени.

День рождения Адалин в поддельном паспорте, который она берет в начале фильма, совпадает с днем рождения актрисы Блейк Лайвли, но с разницей в один год ( 25 августа 1986 года в фильме вместо 1987 года в реальной жизни).

Чтобы создать ощущение подлинности 1930-х, 1940-х и 1950-х годов, кинематографисты использовали анаморфные линзы и ограничили использование стедикамов (поясных штативов).

Энтони Инграбер был выбран на роль из-за поразительного сходства с молодым Харрисоном Фордом.

Это первая главная роль Михиля Хаусмана в американском фильме.

Натали Портман отказалась от главной роли.

«Дженни поцеловала меня» — это стихотворение Ли Ханта.

В оригинальном сценарии местом действия фильма был Нью-Йорк, но позже автор сменил место действия на Сан-Франциско, так как посчитал, что это более подходящая обстановка для фильма.

В 2010 году Анджела Лэнсбери должна была сыграть Флемминг, а Кэтрин Хайгл рассматривалась в качестве исполнительницы главной роли.

В трейлере звучит фрагмент песни американской певицы Ланы Дель Рей. Этот трек не вошел ни в фильм, ни в официальный саундтрек и до сих пор не был выпущен.

Блейк Лайвли была утверждена на главную после долгих споров.

Два известных фильма Мэрилин Монро, «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок» послужили вдохновением для создания цветового тона и насыщенности того периода.

Большая часть фильма была снята на натуре в Ванкувере.

Сценарист Дж. Миллс Гудло утверждал, что стиль закадрового голоса — некий всезнающий рассказчик — был вдохновлен фильмами “Телесеть”, “Амели” и “И твою маму тоже”.

Как заявляла Даниэль ДеПальма, исполнительный вице-президент по цифровому маркетингу кинокомпании “Lionsgate”, рекламная кампания фильма была ориентирована в первую очередь на женщин, следящих за модой. Телевизионные ролики и реклама в интернете подчеркивали идею: «Модное путешествие сквозь десятилетия».