Век Адалин, 2015

Адалин Боуман — молодая привлекательная девушка, которая работает в городском архиве, воспитывает собаку и ведет ничем не примечательную жизнь. Она мечтает встретить любимого мужчину и создать семью, но одна особенность лишает ее надежды на обретение простое человеческое счастье.
Дело в том, что Адалин больше ста лет. Она родилась в начале двадцатого века, и незадолго до своего тридцатилетия попала в автокатастрофу, в которой едва не погибла. Но благодаря счастливой случайности выжила и обрела невероятную способность — она перестала стареть. Через какое-то время Адалин поняла, что ее вечно молодая внешность стала привлекать к себе слишком много внимания. Теперь она вынуждена раз в несколько лет менять имя, место жительства и круг своего общения.
На праздновании очередного Нового Года Адалин встречает Эллиса — красивого молодого человека, который настойчиво проявляет к ней симпатию. Адалин влюбляется, но понимая, что любые ее отношения обречены, решает вновь исчезнуть. Всё усложняется еще больше, когда в жизни Адалин появляется мужчина, с которым у нее был бурный роман почти шестьдесят назад...
Многие думают, что Харрисон Форд озвучивал своего персонажа в молодости. На самом деле актер Энтони Инграбер смог очень похоже изобразить голос Форда.
История о кораблях под Сан-Франциско правдива. Сотни кораблей были брошены полными надежд золотоискателями. Один парень основал спасательную компанию, вытащил часть из них на берег, а часть оставил на плаву, чтобы использовать в качестве складов, пансионатов и даже тюрьмы и церкви.
Когда Адалин идет на новогоднюю вечеринку, чтобы навестить свою подругу Реган, она останавливается и смотрит на свою фотографию, сделанную полвека назад. Она одета в то же самое платье, что и много лет назад. Может быть, это была ее шутка для самой себя, а может быть, дань уважения другому времени.
День рождения Адалин в поддельном паспорте, который она берет в начале фильма, совпадает с днем рождения актрисы Блейк Лайвли, но с разницей в один год ( 25 августа 1986 года в фильме вместо 1987 года в реальной жизни).
Чтобы создать ощущение подлинности 1930-х, 1940-х и 1950-х годов, кинематографисты использовали анаморфные линзы и ограничили использование стедикамов (поясных штативов).
Энтони Инграбер был выбран на роль из-за поразительного сходства с молодым Харрисоном Фордом.
Это первая главная роль Михиля Хаусмана в американском фильме.
Натали Портман отказалась от главной роли.
«Дженни поцеловала меня» — это стихотворение Ли Ханта.
В оригинальном сценарии местом действия фильма был Нью-Йорк, но позже автор сменил место действия на Сан-Франциско, так как посчитал, что это более подходящая обстановка для фильма.
В 2010 году Анджела Лэнсбери должна была сыграть Флемминг, а Кэтрин Хайгл рассматривалась в качестве исполнительницы главной роли.
В трейлере звучит фрагмент песни американской певицы Ланы Дель Рей. Этот трек не вошел ни в фильм, ни в официальный саундтрек и до сих пор не был выпущен.
Блейк Лайвли была утверждена на главную после долгих споров.
Два известных фильма Мэрилин Монро, «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок» послужили вдохновением для создания цветового тона и насыщенности того периода.
Большая часть фильма была снята на натуре в Ванкувере.
Сценарист Дж. Миллс Гудло утверждал, что стиль закадрового голоса — некий всезнающий рассказчик — был вдохновлен фильмами “Телесеть”, “Амели” и “И твою маму тоже”.
Как заявляла Даниэль ДеПальма, исполнительный вице-президент по цифровому маркетингу кинокомпании “Lionsgate”, рекламная кампания фильма была ориентирована в первую очередь на женщин, следящих за модой. Телевизионные ролики и реклама в интернете подчеркивали идею: «Модное путешествие сквозь десятилетия».
Главная героиня родилась в начале XX века и живет на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Аделайн так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого готова стать смертной и состариться вместе с ним.
В меру романтичный, в меру философский, сильная режиссёрская и операторская работа. Сюжет простоват, но красивые актёры и… Читать дальше…