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Век Адалин Век Адалин
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The Age of Adaline

Век Адалин, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Адалин Боуман — молодая привлекательная девушка, которая работает в городском архиве, воспитывает собаку и ведет ничем не примечательную жизнь. Она мечтает встретить любимого мужчину и создать семью, но одна особенность лишает ее надежды на обретение простое человеческое счастье.

Дело в том, что Адалин больше ста лет. Она родилась в начале двадцатого века, и незадолго до своего тридцатилетия попала в автокатастрофу, в которой едва не погибла. Но благодаря счастливой случайности выжила и обрела невероятную способность — она перестала стареть. Через какое-то время Адалин поняла, что ее вечно молодая внешность стала привлекать к себе слишком много внимания. Теперь она вынуждена раз в несколько лет менять имя, место жительства и круг своего общения.

На праздновании очередного Нового Года Адалин встречает Эллиса — красивого молодого человека, который настойчиво проявляет к ней симпатию. Адалин влюбляется, но понимая, что любые ее отношения обречены, решает вновь исчезнуть. Всё усложняется еще больше, когда в жизни Адалин появляется мужчина, с которым у нее был бурный роман почти шестьдесят назад...

Многие думают, что Харрисон Форд озвучивал своего персонажа в молодости. На самом деле актер Энтони Инграбер смог очень похоже изобразить голос Форда.

История о кораблях под Сан-Франциско правдива. Сотни кораблей были брошены полными надежд золотоискателями. Один парень основал спасательную компанию, вытащил часть из них на берег, а часть оставил на плаву, чтобы использовать в качестве складов, пансионатов и даже тюрьмы и церкви.

Когда Адалин идет на новогоднюю вечеринку, чтобы навестить свою подругу Реган, она останавливается и смотрит на свою фотографию, сделанную полвека назад. Она одета в то же самое платье, что и много лет назад. Может быть, это была ее шутка для самой себя, а может быть, дань уважения другому времени.

День рождения Адалин в поддельном паспорте, который она берет в начале фильма, совпадает с днем рождения актрисы Блейк Лайвли, но с разницей в один год ( 25 августа 1986 года в фильме вместо 1987 года в реальной жизни).

Чтобы создать ощущение подлинности 1930-х, 1940-х и 1950-х годов, кинематографисты использовали анаморфные линзы и ограничили использование стедикамов (поясных штативов).

Энтони Инграбер был выбран на роль из-за поразительного сходства с молодым Харрисоном Фордом.

Это первая главная роль Михиля Хаусмана в американском фильме.

Натали Портман отказалась от главной роли.

«Дженни поцеловала меня» — это стихотворение Ли Ханта.

В оригинальном сценарии местом действия фильма был Нью-Йорк, но позже автор сменил место действия на Сан-Франциско, так как посчитал, что это более подходящая обстановка для фильма.

В 2010 году Анджела Лэнсбери должна была сыграть Флемминг, а Кэтрин Хайгл рассматривалась в качестве исполнительницы главной роли.

В трейлере звучит фрагмент песни американской певицы Ланы Дель Рей. Этот трек не вошел ни в фильм, ни в официальный саундтрек и до сих пор не был выпущен.

Блейк Лайвли была утверждена на главную после долгих споров.

Два известных фильма Мэрилин Монро, «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок» послужили вдохновением для создания цветового тона и насыщенности того периода.

Большая часть фильма была снята на натуре в Ванкувере.

Сценарист Дж. Миллс Гудло утверждал, что стиль закадрового голоса — некий всезнающий рассказчик — был вдохновлен фильмами “Телесеть”, “Амели” и “И твою маму тоже”.

Как заявляла Даниэль ДеПальма, исполнительный вице-президент по цифровому маркетингу кинокомпании “Lionsgate”, рекламная кампания фильма была ориентирована в первую очередь на женщин, следящих за модой. Телевизионные ролики и реклама в интернете подчеркивали идею: «Модное путешествие сквозь десятилетия».

Главная героиня родилась в начале XX века и живет на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Аделайн так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого готова стать смертной и состариться вместе с ним.

7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 мая 2015
Премьера онлайн 4 августа 2019
Премьера в мире 16 апреля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Ли Толанд Кригер
Ли Толанд Кригер
В ролях
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Аманда Крю
Аманда Крю
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Михиль Хаусман
Михиль Хаусман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Век Адалин 13 постеров
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Век Адалин
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
phibi99 5 ноября 2020, 15:18
Красивый,романтичный фильм ,в котором прослеживается тема вечности.. Главная героиня- молодая девушка,которая после аварии перестала стареть... Она… Читать дальше…
Sadashiva 13 октября 2015, 00:25
Фильм очень понравился!



В меру романтичный, в меру философский, сильная режиссёрская и операторская работа. Сюжет простоват, но красивые актёры и… Читать дальше…
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29 голосов
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саундтрек фильма Век Адалин
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дублированный трейлер
Дублированный трейлер
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Lana Del Rey "Life is Beautiful"
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