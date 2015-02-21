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С песней на устах
Киноафиша Фильмы С песней на устах
Kuchibiru ni uta wo

С песней на устах, 2015

2015 / Япония
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 февраля 2015
Премьера в мире 21 февраля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Такахиро Мики
В ролях
Юи Арагаки
Фумино Кимура
Кэнта Киритани
Юри Цунэмацу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С песней на устах 1 постер
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