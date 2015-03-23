Частное пионерское. Ура каникулы!, 2015

Перед вами вторая часть трилогии Александра Карпиловского «Частное пионерское», который также снимал эпизоды для фильмов «Ёлки 3» и «Ёлки 1914». «Частное пионерское 2» является прямым продолжением одноимённой картины 2013 года. К своим ролям вернулись Семён Трескунов («Призрак»), Егор Клинаев («Физрук»), Анфиса Вистингаузен («Метро») и другие. К актёрскому составу также присоединились Екатерина Кузнецова («Кухня»), Марианна Шульц («Левиафан»), которая более известна как актриса дубляжа, и Сергей Баталов («Облако-рай»).
В ленте «Частное пионерское 2» главные герои стали на два года старше. Миша, Дима и Лена вновь отправляются в летний пионерский лагерь на берег моря. Они повзрослели, а вместе с тем и приключения, которые их ждут, сделались более серьёзными. Герои влюбляются, разыгрывают товарищей, ходят на танцы и даже находят древние сокровища. С каким же настроением они уедут домой в этот раз?
- Авторы фильма уже анонсировали «Частное пионерское 2». Релиз фильма назначен на 2017 год
- В основу трилогии лёг одноимённый сборник рассказов Михаила Сеславинского
- Часть средств на производство фильма была выделена государством, однако этих денег всё равно не хватало, поэтому также была запущена краудфандинговая кампания
Два года спустя. Наши герои выросли. Теперь им 14 лет. Димка, Мишка и Лена едут в пионерский̆ лагерь на море. Вместе с ними любимая собака Савва. В лагере их ждут необыкновенные приключения, сокровища, дуэли, пещеры и многое другое. И, конечно, первая любовь с настоящими шекспировскими страстями.