Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Частное пионерское. Ура каникулы! Частное пионерское. Ура каникулы!
Киноафиша Фильмы Частное пионерское. Ура каникулы!

Частное пионерское. Ура каникулы!, 2015

2015 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами вторая часть трилогии Александра Карпиловского «Частное пионерское», который также снимал эпизоды для фильмов «Ёлки 3» и «Ёлки 1914». «Частное пионерское 2» является прямым продолжением одноимённой картины 2013 года. К своим ролям вернулись Семён Трескунов («Призрак»), Егор Клинаев («Физрук»), Анфиса Вистингаузен («Метро») и другие. К актёрскому составу также присоединились Екатерина Кузнецова («Кухня»), Марианна Шульц («Левиафан»), которая более известна как актриса дубляжа, и Сергей Баталов («Облако-рай»).

В ленте «Частное пионерское 2» главные герои стали на два года старше. Миша, Дима и Лена вновь отправляются в летний пионерский лагерь на берег моря. Они повзрослели, а вместе с тем и приключения, которые их ждут, сделались более серьёзными. Герои влюбляются, разыгрывают товарищей, ходят на танцы и даже находят древние сокровища. С каким же настроением они уедут домой в этот раз?

- Авторы фильма уже анонсировали «Частное пионерское 2». Релиз фильма назначен на 2017 год

- В основу трилогии лёг одноимённый сборник рассказов Михаила Сеславинского

- Часть средств на производство фильма была выделена государством, однако этих денег всё равно не хватало, поэтому также была запущена краудфандинговая кампания

 

Два года спустя. Наши герои выросли. Теперь им 14 лет. Димка, Мишка и Лена едут в пионерский̆ лагерь на море. Вместе с ними любимая собака Савва. В лагере их ждут необыкновенные приключения, сокровища, дуэли, пещеры и многое другое. И, конечно, первая любовь с настоящими шекспировскими страстями.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 марта 2015
Премьера в мире 23 марта 2015
Возраст 6+
Режиссер
Александр Карпиловский
Александр Карпиловский
В ролях
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Егор Клинаев
Егор Клинаев
Анфиса Вистингаузен
Анфиса Вистингаузен
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Марианна Шульц
Марианна Шульц
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Частное пионерское 3
Частное пионерское 3 (2017)
6
Частное пионерское
Частное пионерское (2013)
6.8
Фильм находится в подборках
Лучшие российские фильмы для детей Лучшие российские фильмы для детей
Постер фильма Частное пионерское. Ура каникулы! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершился фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» 7 октября в Тюменской области завершился 4-ый Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс», который стартовал 30 сентября. Зрители увидели 63 конкурсных и 70
Написать
10 октября 2017 17:15
В Екатеринбурге пройдет Эхо Уральского открытого фестиваля российского кино-2016 С 11 по 13 августа на летней площадке во дворе ГЦСИ состоится показ фильмов-победителей Первого Уральского открытого фестиваля российского кино, который прошел в 2016 году и охватил 10
Написать
14 августа 2017 14:36
В Самаре состоится XXI Международный фестиваль «Кино — детям» С 13 по 17 апреля 2016 года в Самаре и Самарской области состоится XXI Международный фестиваль «Кино — детям». В программу фестиваля войдут премьерные российские игровые,
Написать
24 марта 2016 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши