Частное пионерское. Ура каникулы!, 2015

Перед вами вторая часть трилогии Александра Карпиловского «Частное пионерское», который также снимал эпизоды для фильмов «Ёлки 3» и «Ёлки 1914». «Частное пионерское 2» является прямым продолжением одноимённой картины 2013 года. К своим ролям вернулись Семён Трескунов («Призрак»), Егор Клинаев («Физрук»), Анфиса Вистингаузен («Метро») и другие. К актёрскому составу также присоединились Екатерина Кузнецова («Кухня»), Марианна Шульц («Левиафан»), которая более известна как актриса дубляжа, и Сергей Баталов («Облако-рай»).

В ленте «Частное пионерское 2» главные герои стали на два года старше. Миша, Дима и Лена вновь отправляются в летний пионерский лагерь на берег моря. Они повзрослели, а вместе с тем и приключения, которые их ждут, сделались более серьёзными. Герои влюбляются, разыгрывают товарищей, ходят на танцы и даже находят древние сокровища. С каким же настроением они уедут домой в этот раз?