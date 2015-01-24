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Гонка на вымирание Гонка на вымирание
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Racing Extinction

Гонка на вымирание, 2015

2015 / США / Великобритания / Япония / Мексика / Индонезия / Гонконг / Китай
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Группа энергичных и неравнодушных активистов поставила перед собой цель пролить свет на две основные угрозы живой природе на Земле. Первая исходит от международной торговли животными и растениями и всевозможных лжелекарств и тоников, которые производятся в ущерб фауне и потом продаются, ставя под угрозу существование целых видов живых существ, населяющих нашу планету вот уже миллионы лет. Вторая — скрытые выбросы углекислого газа, смертельные для живых организмов. В фильме многие кадры снимались скрытой камерой — члены съемочной группы, рискуя жизнью, проникали в преступные группировки, чтобы открыть правду об их деятельности всему миру. Но преступления против животных совершают не только те, кто стреляет в них или ставит капканы: бросая в океан пластиковые бутылки, вырубая деревья, оставляя мусор в лесу, мы вносим свой вклад в уничтожение планеты и тех, кто на ней обитает.

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 декабря 2015
Премьера в мире 24 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Луи Сахойос
В ролях
Луи Сахойос
Хезер Доун Ралли
Ади Джил
Шон Хайнрихс
Пол Хилтон
Пол Хилтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гонка на вымирание 2 постера
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