Гонка на вымирание, 2015

Группа энергичных и неравнодушных активистов поставила перед собой цель пролить свет на две основные угрозы живой природе на Земле. Первая исходит от международной торговли животными и растениями и всевозможных лжелекарств и тоников, которые производятся в ущерб фауне и потом продаются, ставя под угрозу существование целых видов живых существ, населяющих нашу планету вот уже миллионы лет. Вторая — скрытые выбросы углекислого газа, смертельные для живых организмов. В фильме многие кадры снимались скрытой камерой — члены съемочной группы, рискуя жизнью, проникали в преступные группировки, чтобы открыть правду об их деятельности всему миру. Но преступления против животных совершают не только те, кто стреляет в них или ставит капканы: бросая в океан пластиковые бутылки, вырубая деревья, оставляя мусор в лесу, мы вносим свой вклад в уничтожение планеты и тех, кто на ней обитает.