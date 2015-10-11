Невозможная любовь, 2015

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о выходе в прокат О фильме Кристина исчезла. Тиагу, ее возлюбленный, утверждает, что девушку похитили, но следователи полиции, Мадалена и Марко, расследующие это дело, ему не верят. Раскрывая предшествовавшие преступлению события, повествование в фильме вращается вокруг двух параллельных сюжетных линий: истории Кристины, молодой девушки, ищущей абсолютную и безграничную любовь; и истории Мадалены, женщины, которая сталкивается с проблемами своих собственных отношений, расследуя исчезновение девушки. Фильм демонстрируется на португальском языке с русскими субтитрами. Развернуть 6.3 Оцените 13 голосов Продолжительность 2 часа 5 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 11 октября 2015 Премьера в мире 11 октября 2015 Возраст 16+ Режиссер Антониу-Педру Вашконселуш В ролях Виктория Герра Сорайя Шавеш Жозе Мата Рикардо Перейра Все актеры и съемочная группа 1 постер

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