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Невозможная любовь Невозможная любовь
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Amor Impossível

Невозможная любовь, 2015

2015 / Португалия
6.3 Оцените
13 голосов
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О фильме

Кристина исчезла. Тиагу, ее возлюбленный, утверждает, что девушку похитили, но следователи полиции, Мадалена и Марко, расследующие это дело, ему не верят. Раскрывая предшествовавшие преступлению события, повествование в фильме вращается вокруг двух параллельных сюжетных линий: истории Кристины, молодой девушки, ищущей абсолютную и безграничную любовь; и истории Мадалены, женщины, которая сталкивается с проблемами своих собственных отношений, расследуя исчезновение девушки. Фильм демонстрируется на португальском языке с русскими субтитрами.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 октября 2015
Премьера в мире 11 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Антониу-Педру Вашконселуш
В ролях
Виктория Герра
Сорайя Шавеш
Жозе Мата
Рикардо Перейра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невозможная любовь 1 постер
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