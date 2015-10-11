Невозможная любовь, 2015

Кристина исчезла. Тиагу, ее возлюбленный, утверждает, что девушку похитили, но следователи полиции, Мадалена и Марко, расследующие это дело, ему не верят. Раскрывая предшествовавшие преступлению события, повествование в фильме вращается вокруг двух параллельных сюжетных линий: истории Кристины, молодой девушки, ищущей абсолютную и безграничную любовь; и истории Мадалены, женщины, которая сталкивается с проблемами своих собственных отношений, расследуя исчезновение девушки. Фильм демонстрируется на португальском языке с русскими субтитрами.