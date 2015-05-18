Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кладбище блеска
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Кладбище блеска

Rak ti Khon Kaen 18+
О фильме

Когда солдат внезапно поражает неизвестная сонная болезнь, и их переводят во временный госпиталь, расположенной в заброшенной школе. Дженира вызывается ухаживать за Иттом, привлекательным солдатом, к которому никогда никто не приходит. Она заводит дружбу с Кенгом, молодым ясновидящим, который помогает близким общаться со спящими солдатами. Однажды Дженира обнаруживает личный дневник Итта с загадочными письменами и рисунками. Существует ли связь между таинственным синдромом и полным легенд и сказаний местом, расположенном под заброшенной школой? Любовь, магия и мечта об исцелении сплетутся воедино на пути Джениры к пониманию собственной сущности и мира, который ее окружает.

Страна Таиланд / Великобритания / Франция / Германия / Малайзия / Южная Корея / Мексика / США / Норвегия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 30 октября 2015
Премьера в мире 18 мая 2015
Дата выхода
18 мая 2015 Россия 18+
3 декабря 2015 Венгрия
14 января 2016 Германия
18 мая 2015 Казахстан
2 сентября 2015 Нидерланды AL
30 сентября 2016 США
31 декабря 2015 Таиланд
18 мая 2015 Украина
2 сентября 2015 Франция
Сборы в мире $98 932
Производство Kick the Machine, Anna Sanders Films, The Match Factory
Другие названия
Rak ti Khon Kaen, Cemetery of Splendour, Amor en Khon Kaen, Cementerio de esplendor, Cemetery of Kings, Cemetery of Splendor, Cemitério de Esplendor, Cemitério do Esplendor, Cmentarz wspaniałości, Friedhof der Könige, Groblje raskoši, Groblje sjaja, Love in Khon Kaen, Ragyogó nekropolisz, Sovende soldater, Νεκροταφείο της δόξας, Кладбище блеска, 光りの墓, 華麗之墓
Режиссер
Апитчатпон Вирасетакул
Апитчатпон Вирасетакул
В ролях
Дженджира Понгпас
Банлоп Ломной
Jarinpattra Rueangram
Сакда Каэвбуади
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

