Когда солдат внезапно поражает неизвестная сонная болезнь, и их переводят во временный госпиталь, расположенной в заброшенной школе. Дженира вызывается ухаживать за Иттом, привлекательным солдатом, к которому никогда никто не приходит. Она заводит дружбу с Кенгом, молодым ясновидящим, который помогает близким общаться со спящими солдатами. Однажды Дженира обнаруживает личный дневник Итта с загадочными письменами и рисунками. Существует ли связь между таинственным синдромом и полным легенд и сказаний местом, расположенном под заброшенной школой? Любовь, магия и мечта об исцелении сплетутся воедино на пути Джениры к пониманию собственной сущности и мира, который ее окружает.