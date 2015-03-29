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Убийство Иисуса
Killing Jesus
Убийство Иисуса, 2015
2015 / США
4.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Жанр:
драма
биография
исторический
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О фильме
Это история жизни Иисуса из Назарета через призму различных конфликтов в Великой Римской империи.
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4.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
29 марта 2015
Премьера в мире
29 марта 2015
Возраст
16+
Режиссер
Кристофер Менол
В ролях
Келси Грэммер
Вернон Добчефф
Оуэн Мэкен
Руфус Сьюэлл
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про Иисуса Христа
2 постера
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