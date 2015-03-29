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Убийство Иисуса
Киноафиша Фильмы Убийство Иисуса
Killing Jesus

Убийство Иисуса, 2015

2015 / США
4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Это история жизни Иисуса из Назарета через призму различных конфликтов в Великой Римской империи.

4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 марта 2015
Премьера в мире 29 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кристофер Менол
В ролях
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Вернон Добчефф
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийство Иисуса 2 постера
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