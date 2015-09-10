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Пиковая дама: Черный обряд Пиковая дама: Черный обряд
Киноафиша Фильмы Пиковая дама: Черный обряд

Пиковая дама: Черный обряд, 2015

2015 / Россия
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время ночных посиделок четверо подростков на свой страх и риск решают проверить городскую легенду о Пиковой Даме, черном духе, обитающим по ту сторону зеркала. На беду ребят и их родителей, проведенный забавы ради мистический ритуал оборачивается для них смертельной схваткой с древним злом.

  • Рабочее название картины – “Спекулум”.
  • Сценарий к фильму режиссер Святослав Подгаевский написал сам. Черновик попал к продюсерам в октябре 2014 года, а уже в январе 2015 года стартовали съемки, которые продлились до середины февраля. Съемочный период занял 21 смену.
  • Фильм снимали на натуре и в реальных интерьерах, а не в павильонах.
  • Сергей Походаев был первым из утвержденных актеров-подростков. Походаев пробовался на эпизодическую роль, но в итоге получил роль Сережи.
  • Бюджет картины составил 45 миллионов рублей. По итогам первых двух недель проката кассовые сборы “Пиковой дамы” составили 135 миллионов рублей.
  • Изначально Святослав Подгаевский писал сценарий о девочке 14-15 лет, но после знакомства с двенадцатилетней Алиной Бабак режиссер переделал историю под возраст впечатлившей его юной актрисы.
  • В пост-продакшене фильма принимала участие компания “ФМП Групп”, производитель телепередачи “Битва экстрасенсов”.

С древних времен считается, что любое зеркало может стать порталом в мир мертвых. Одним из старейших мистических ритуалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой Дамы. Четверо подростков в шутку решают призвать ее, но даже не подозревают, на какие ужасы они обрекли себя и своих близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока не получит их души.

5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 сентября 2015
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
В ролях
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Сергей Походаев
Алина Бабак
Алина Бабак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пиковая дама: Черный обряд 3 постера
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Пиковая дама: Черный обряд смотреть онлайн

Пиковая дама: Черный обряд
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 15 мая 2016, 12:27
не очень фильм! могли бы получше сюжет раскрыть или придумать!
много несоответствий и противоречий в моментах...
я думаю, в жанре ужасов, российский кинематограф может больше ;))
Bbbugl 9 октября 2015, 16:47
Подростки на выходе сообщили билетёрше:"Мы смотрели как комедию"

На уровне убогих фильмов выходного дня на телеканале"Россия"
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