Пиковая дама: Черный обряд, 2015

Во время ночных посиделок четверо подростков на свой страх и риск решают проверить городскую легенду о Пиковой Даме, черном духе, обитающим по ту сторону зеркала. На беду ребят и их родителей, проведенный забавы ради мистический ритуал оборачивается для них смертельной схваткой с древним злом.
С древних времен считается, что любое зеркало может стать порталом в мир мертвых. Одним из старейших мистических ритуалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой Дамы. Четверо подростков в шутку решают призвать ее, но даже не подозревают, на какие ужасы они обрекли себя и своих близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока не получит их души.
много несоответствий и противоречий в моментах...
я думаю, в жанре ужасов, российский кинематограф может больше ;))
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