Пиковая дама: Черный обряд, 2015

С древних времен считается, что любое зеркало может стать порталом в мир мертвых. Одним из старейших мистических ритуалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой Дамы. Четверо подростков в шутку решают призвать ее, но даже не подозревают, на какие ужасы они обрекли себя и своих близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока не получит их души.