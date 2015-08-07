Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брат Дэян
Киноафиша Фильмы Брат Дэян

Брат Дэян, 2015

2015 / Россия / Германия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Сюжет основан на реальных событиях. Бывший сербский генерал, герой нации во время гражданской войны на Балканах 90-х годов, уже десять лет вынужден скрываться от трибунала по подвалам и землянкам после того, как власти возложили всю вину на военных. Однако у генерала начинает шалить здоровье, и соратники тайно переселяют его в дом к деду Славко где-то на окраине горной деревни. Привыкший к изоляции главный герой постепенно начинает интересоваться сельской жизнью, общаться с людьми и дружить с дедом.
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 августа 2015
Премьера в мире 7 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Бакур Бакурадзе
В ролях
Марко Николич
Михаил Тиринда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Брат Дэян 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
12 ноября в киноцентре «Родина» состоится премьера фильма Бакура Бакурадзе «Брат Дэян» Фильм снят от лица Дэяна Станича, чьим прототипом стал Ратко Младич, начальник штаба Войска Республики Сербской в 1992–1995 годах, один из главных организаторов резни в Сребренице, 15 лет
Написать
9 ноября 2015 00:00
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши