Брат Дэян, 2015

Сюжет основан на реальных событиях. Бывший сербский генерал, герой нации во время гражданской войны на Балканах 90-х годов, уже десять лет вынужден скрываться от трибунала по подвалам и землянкам после того, как власти возложили всю вину на военных. Однако у генерала начинает шалить здоровье, и соратники тайно переселяют его в дом к деду Славко где-то на окраине горной деревни. Привыкший к изоляции главный герой постепенно начинает интересоваться сельской жизнью, общаться с людьми и дружить с дедом.

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