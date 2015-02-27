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5.1
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Темное отражение
5.1
Темное отражение
, 2014
A Dark Reflection
Великобритания / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.1
В ролях
Марина Сиртис
Maggie Jaspar
Лорен Мэддокс
Билл Уорд
Terry
Рита Рамнани
Марк Даймонд
Роуэна Даймонд
Стивен Томпкинсон
Captain David Morris
TJ Herbert
Joe Forbes
Руперт Холидэй-Эванс
Alan Morgan
Томи Мэй
Greg Carter
Пол Энтони-Барбер
Nick Robertson
Ник Дэй
Charles Jaspar
Режиссер
Тристан Лорейн
Сценарист
Тристан Лорейн
,
Vivienne Young
Композитор
Мориц Шмиттат
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2014
Премьера в мире
27 февраля 2015
Дата выхода
27 февраля 2015
Россия
16+
27 февраля 2015
Великобритания
27 февраля 2015
Казахстан
27 февраля 2015
Украина
28 сентября 2017
Южная Корея
12
Бюджет
$7 870 000
Производство
Fact Not Fiction Films
Другие названия
A Dark Reflection, Flight 313: The Conspiracy
Еще
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
14
голосов
5.2
IMDb
Отзывы о фильме
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