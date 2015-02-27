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Постер фильма Темное отражение
5.1
Киноафиша Фильмы Темное отражение
5.1

Темное отражение

, 2014
A Dark Reflection
Великобритания / триллер / 18+
Постер фильма Темное отражение
5.1

В ролях

Марина Сиртис
Марина Сиртис
Maggie Jaspar
Лорен Мэддокс
Билл Уорд
Terry
Рита Рамнани
Марк Даймонд
Роуэна Даймонд
Стивен Томпкинсон
Captain David Morris
TJ Herbert
Joe Forbes
Руперт Холидэй-Эванс
Alan Morgan
Томи Мэй
Томи Мэй
Greg Carter
Пол Энтони-Барбер
Nick Robertson
Ник Дэй
Charles Jaspar
Режиссер Тристан Лорейн
Сценарист Тристан Лорейн, Vivienne Young
Композитор Мориц Шмиттат
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 27 февраля 2015
Дата выхода
27 февраля 2015 Россия 16+
27 февраля 2015 Великобритания
27 февраля 2015 Казахстан
27 февраля 2015 Украина
28 сентября 2017 Южная Корея 12
Бюджет $7 870 000
Производство Fact Not Fiction Films
Другие названия
A Dark Reflection, Flight 313: The Conspiracy

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb

Отзывы о фильме

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