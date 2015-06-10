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Страна ОЗ

Strana Oz 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, чудаковатая девушка по имени Ленка, выслеживает со своей старшей сестрой Иркой ее знакомого, который плохо обошелся с ней и навлек на себя их страшную месть. Изначально планируя просто испачкать коврик перед дверью мужчины, они случайно натыкаются на его хозяина, в результате чего Ирка улетает с балкона, а Ленка начинает искать продуктовый ларек, ради работы в котором она и уехала из своего поселка в Екатеринбург. Найти улицу Торфорезов оказывается нелегким делом, и в конце концов героиня теряется в огромном городе – и все это в канун Нового года. Вслед за Ленкой зритель попадет в лабиринт из случайных встреч и новых знакомств, окунаясь в самое сердце нелегкой русской действительности. 

  • Одну из главных ролей в фильме играет место действия, город Екатеринбург. Режиссер и сценарист картины Василий Сигарев, как и многие актеры и члены съемочной группы – уроженец Екатеринбурга, поэтому в фильме постоянно встречаются понятные только местным шутки и подколы. Кроме того, все участники обладают ярко выраженным екатеринбургским говором. 
  • Многие эпизоды основаны на реальных случаях из жизни Екатеринбурга. 
  • Фильм снимался с традиционным для Сигарева небольшим бюджетом, поэтому многие актеры, в том числе звезды российского кино, снимались за символический гонорар.  

Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Именно в это волшебное время непостижимый колорит русской души проявляет себя во всей красе. Пока жители Екатеринбурга готовятся к главному национальному празднику и шинкуют оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий.

Страна ОЗ - трейлер
Страна ОЗ  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 10 июня 2015
Дата выхода
10 июня 2015 Россия Парадиз 18+
3 декабря 2015 Беларусь
3 декабря 2015 Казахстан
31 декабря 2015 США
3 декабря 2015 Украина
11 декабря 2015 Эстония
Сборы в мире $322 067
Производство White Mirror Film Company
Другие названия
Strana Oz, The Land of Oz, Izdzīvot Jaungadā, Kraina Oz, Ozi võlumaa, Zanimatelnaya etologiya, Країна Оз, Страна ОЗ
Режиссер
Василий Сигарев
Василий Сигарев
В ролях
Яна Троянова
Яна Троянова
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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perstar 14 декабря 2015, 02:36
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ifritka 1 февраля 2016, 12:26
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3 августа 2021 16:15
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