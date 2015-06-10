Главная героиня фильма, чудаковатая девушка по имени Ленка, выслеживает со своей старшей сестрой Иркой ее знакомого, который плохо обошелся с ней и навлек на себя их страшную месть. Изначально планируя просто испачкать коврик перед дверью мужчины, они случайно натыкаются на его хозяина, в результате чего Ирка улетает с балкона, а Ленка начинает искать продуктовый ларек, ради работы в котором она и уехала из своего поселка в Екатеринбург. Найти улицу Торфорезов оказывается нелегким делом, и в конце концов героиня теряется в огромном городе – и все это в канун Нового года. Вслед за Ленкой зритель попадет в лабиринт из случайных встреч и новых знакомств, окунаясь в самое сердце нелегкой русской действительности.